Українцям продовжили безвіз у Грузії до трьох років

У Грузії на кінець минулого року перебувало близько 27 тисяч українців.

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Грузинська влада збільшила термін безвізового перебування в країні для громадян України до трьох років. Ця ініціатива, яку оголосило Грузія Online, впроваджена у постанові «Про затвердження переліку країн, громадяни яких можуть в’їжджати в Грузію без візи».

Згідно зі змінами, українцям дозволено перебувати на території Грузії без візових обмежень аж до трьох років. Раніше цей термін обмежувався одним роком, але вже у лютому минулого року вдалося його продовжити до двох років.

Ініціатива сприятиме подальшому розвитку туризму та підтримці культурного обміну між двома країнами. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на жовтень 2023 року, в Грузії перебувало близько 27 тисяч громадян України.

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