На збільшення чисельності Прикордонної служби на 15 тисяч осіб вже у 2024 році може знадобитися додатково 7,9 млрд грн

Фінансові розрахунки до законопроекту про збільшення чисельності Державної прикордонної служби на 15 тисяч осіб містить цифру про загальну потребу у додаткових видатках з бюджету на 2024 рік майже 8 млрд грн.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У 2024 році з бюджету знадобиться додатково майже 8 млрд грн для покриття видатків на збільшення чисельності Державної прикордонної служби України на 15 тисяч осіб. При цьому таке збільшення чисельності кадрового складу передбачається після скасування чи припинення воєнного стану.

Відповідний законопроект 11091, поданий міністром внутрішніх справ, 24 квітня в цілому як закон прийняла Верховна Рада.

Цим законопроектом вносяться зміни до Прикінцевих положень Закону «Про Державну прикордонну службу України», за якими загальна чисельність Державної прикордонної служби України протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану становитиме до 75000 осіб, у тому числі до 67000 військовослужбовців.

Як зазначає ініціатор законопроекту, реалізація потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету.

У фінансово-економічних розрахунках вказано, що загальна потреба в коштах становитиме в 2024 році 17,265 млрд грн. З цієї суми у бюджеті наявно 9,3 млрд, а додатково потрібно 7,948 млрд грн.

«У зв’язку із невизначеною тривалістю правового режиму воєнного стану в Україні на даний час прогнозні розрахунки видатків здійснено виходячи із розрахунково-орієнтовних на сьогодні показників , що не є сталими та можуть змінюватись в залежності від дійсних обставин.

Видатки на 2024 рік розраховані з урахуванням додаткової винагороди, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 №168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану» - вказано в поясненнях, наведених Адміністрацією ДПСУ.

Як вказує глава МВС Ігор Клименко в пояснювальній записці, ключовим аспектом діяльності Держприкордонслужби з відновлення територіальної цілісності України має стати:

посилення охорони та оборони всієї українсько-російської ділянки з переходом до військового способу охорони державного кордону;

нарощення спроможностей Держприкордонслужби, що забезпечить участь у відсічі збройної агресії, готовність Держприкордонслужби до відновлення державного кордону в його міжнародно визнаних межах та адекватне реагування наявними силами та засобами Держприкордонслужби на актуальні та потенційні загрози національній безпеці на державному кордоні, особливо з урахуванням того, що в результаті реалізації Євроінтеграційного прагнення України кордон з російською федерацією та республікою білорусь у перспективі стане зовнішнім кордоном ЄС.

Наявна потреба у збільшенні на 15 тис. загальної чисельності Держприкордонслужби, зокрема для:

формування прикордонних загонів за новою організаційно-штатною структурою (бригадного типу);

запровадження нової моделі охорони державного кордону на деокупованих ділянках державного кордону та при звільненні тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей;

забезпечення готовності до відновлення кордону після повного звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, у т.ч. Автономної Республки Крим (з розгортанням нових підрозділів).

В свою чергу, як вказало ГНЕУ ВР, норма щодо збільшення особового складу ДПСУ має тимчасовий характер. «На користь саме такого тлумачення свідчить також розміщення відповідних положень не безпосередньо у тексті Закону (зокрема, не у ч. 2 ст. 6, у якій врегульована загальна чисельність ДПСУ), а у його розділі «Прикінцеві положення». Адже за усталеними правилами законодавчої техніки цей розділ містить, зокрема, норми тимчасового характеру», - зазначає ГНЕУ і вказує, що законопроект потребував доопрацювання задля уникнення різночитань під час правозастосування.

«У випадку необхідності збільшення кількості працівників та військовослужбовців ДПСУ на постійній основі, зміни слід вносити саме до ч. 2 ст. 6 Закону, а в прикінцевих положеннях Закону можна передбачити термін та порядок набрання чинності такими змінами. Наприклад, через рік після припинення або скасування воєнного стану в Україні або поступово – протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану.

Водночас, якщо метою законопроекту є тимчасове збільшення загальної чисельності ДПСУ на період протягом року після скасування або припинення воєнного стану, то у такому разі потребує визначення не тільки питання прийняття на службу (або роботу) в органах ДПСУ, але й порядку подальшого звільнення таких осіб після закінчення визначеного Законом строку в один рік або запровадження можливості укладення строкового трудового договору (контракту) тривалістю один рік з метою уникнення непорозумінь в майбутньому.

Окрім того, слід зауважити, що відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону в особливий період загальна чисельність ДПСУ збільшується на кількість особового складу, призваного на військову службу на виконання указів Президента України про мобілізацію, затверджених законами України. Особливий період, в свою чергу, настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Таким чином, період дії воєнного стану та особливого періоду в Україні не обов’язково співпадають у часі. Отже, збільшення чисельності ДПСУ до закінчення особливого періоду можливе понад установлену наразі законом кількість у 60 000 осіб і без внесення додаткових змін до чинного законодавства.

З огляду на зазначене, виникають також питання щодо фактичної чисельності ДПСУ, яка може мати місце після припинення або скасування воєнного стану, а отже актуальності фінансового обґрунтування до проекту закону щодо збільшення видатків бюджету з розрахунку на 15000 осіб» - вказали експерти.

Автор: Наталя Мамченко

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