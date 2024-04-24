На увеличение численности Пограничной службы на 15 тысяч человек уже в 2024 году может потребоваться дополнительно 7,9 млрд грн

Финансовые расчеты к законопроекту об увеличении численности Государственной пограничной службы на 15 тысяч человек содержат цифру об общей потребности в дополнительных расходах из бюджета на 2024 год почти 8 млрд грн.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В 2024 году из бюджета понадобится дополнительно почти 8 млрд грн для покрытия расходов на увеличение численности Государственной пограничной службы Украины на 15 тысяч человек. При этом такое увеличение численности кадрового состава предполагается после отмены или прекращения военного положения.

Соответствующий законопроект 11091, поданный министром внутренних дел, 24 апреля в целом в качестве закона приняла Верховная Рада.

Этим законопроектом вносятся изменения в Заключительные положения Закона «О Государственной пограничной службе Украины», по которым общая численность Государственной пограничной службы Украины в течение года со дня прекращения или отмены военного положения составит до 75000 человек, в том числе до 67000 военнослужащих.

Как отмечает инициатор законопроекта, реализация потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета.

В финансово-экономических расчетах указано, что общая потребность в средствах составит в 2024 году 17,265 млрд. грн. Из этой суммы в бюджете наличествует 9,3 млрд, а дополнительно требуется 7,948 млрд грн.

«В связи с неопределенной продолжительностью правового режима военного положения в Украине в настоящее время прогнозные расчеты расходов осуществлены исходя из расчетно-ориентировочных на сегодня показателей, которые не являются постоянными и могут изменяться в зависимости от действительных обстоятельств.

Расходы на 2024 год рассчитаны с учетом дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабинета Министров Украины от 28.02.2022 №168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения» - указано в пояснениях, приведенных Администрацией ГПСУ.

Как указывает глава МВД Игорь Клименко в пояснительной записке, ключевым аспектом деятельности Госпогранслужбы по восстановлению территориальной целостности Украины должно стать:

усиление охраны и обороны всего украинско-российского участка с переходом к военному способу охраны государственной границы;

наращивание возможностей Госпогранслужбы, что обеспечит участие в отпоре вооруженной агрессии, готовность Госпогранслужбы к восстановлению государственной границы в ее международно признанных пределах и адекватное реагирование имеющимися силами и средствами Госпогранслужбы на актуальные и потенциальные угрозы национальной безопасности на государственной границе, особенно в результате реализации Евроинтеграционного стремления Украины граница с российской федерацией и республикой Беларусь в перспективе станет внешней границей ЕС.

Имеющаяся потребность в увеличении на 15 тыс. общей численности Госпогранслужбы, в частности для:

формирования пограничных отрядов по новой организационно-штатной структуре (бригадного типа);

введения новой модели охраны государственной границы на деоккупированных участках государственной границы и при освобождении временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей;

обеспечение готовности к восстановлению границы после полного освобождения всех временно оккупированных территорий Украины, в т.ч. Автономной Республики Крым (с развертыванием новых подразделений).

В свою очередь, как указало ГНЭУ ВР, норма по увеличению личного состава ГПСУ носит временный характер. «В пользу такого толкования свидетельствует также размещение соответствующих положений не непосредственно в тексте Закона (в частности, не в ч. 2 ст. 6, в которой урегулирована общая численность ГПСУ), а в его разделе «Заключительные положения». Ведь по установившимся правилам законодательной техники этот раздел содержит, в частности, нормы временного характера», - отмечает ГНЭУ и указывает, что законопроект нуждался в доработке во избежание разночтений во время правоприменения.

«В случае необходимости увеличения количества работников и военнослужащих ГПСУ на постоянной основе изменения следует вносить именно в ч. 2 ст. 6 Закона, а в заключительных положениях Закона можно предусмотреть срок и порядок вступления в силу таких изменений. Например, через год после прекращения или отмены военного положения в Украине или постепенно – в течение года со дня прекращения или отмены военного положения.

В то же время если целью законопроекта является временное увеличение общей численности ГПСУ на период в течение года после отмены или прекращения военного положения, то в таком случае требует определения не только вопроса принятия на службу (или работу) в органах ГПСУ, но и порядка дальнейшего увольнения таких лиц после истечение определенного Законом срока в один год или введение возможности заключения срочного трудового договора (контракта) продолжительностью один год во избежание недоразумений в будущем.

Кроме того, следует отметить, что согласно ч. 2 ст. 6 Закона в особый период общая численность ГПСУ увеличивается на количество личного состава, призванного на военную службу во исполнение указов Президента Украины о мобилизации, утвержденных законами Украины. Особый период, в свою очередь, наступает с момента объявления решения о мобилизации (кроме целевой) или доведения его до исполнителей относительно скрытой мобилизации или с момента введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях и охватывает время мобилизации, военное время и частично восстановительный период после окончания военных действий.

Таким образом, период действия военного положения и особого периода в Украине не обязательно совпадают по времени. Следовательно, увеличение численности ГПСУ до окончания особого периода возможно свыше установленного законом количества в 60 000 человек и без внесения дополнительных изменений в действующее законодательство.

Учитывая указанное, возникают также вопросы фактической численности ГНСУ, которая может иметь место после прекращения или отмены военного положения, а значит актуальности финансового обоснования к проекту закона по увеличению расходов бюджета в расчете на 15000 человек» - указали эксперты.

Автор: Наталья Мамченко

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