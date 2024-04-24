Анализ химических веществ, применяемых рф против Украины: Рада ратифицировала важное соглашение

Парламент ратифицировал соглашение между Украиной и Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия об углублении технического сотрудничества.

На пленарном заседании 24 апреля Верховная Рада ратифицировала несколько соглашений. Об этом пишут народные депутаты.

Так, парламент ратифицировал соглашение между Украиной и Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия о привилегиях и иммунитетах для визитов технической помощи №0244.

Это создает правовые основания для углубления технического сотрудничества между Украиной и Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия, усиления технической помощи, в частности для анализа проб токсичных химических агентов, применяемых государством-агрессором против военнослужащих Вооруженных Сил и гражданского населения Украины.

Также ратифицировали соглашение о цифровой торговле между Украиной и Великобританией. В частности, уменьшается стоимость администрирования торговли по цифровым технологиям, сохраняется для украинских IT-компаний свободный доступ на цифровые рынки Британии.

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