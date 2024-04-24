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Анализ химических веществ, применяемых рф против Украины: Рада ратифицировала важное соглашение

12:29, 24 апреля 2024
Парламент ратифицировал соглашение между Украиной и Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия об углублении технического сотрудничества.
Анализ химических веществ, применяемых рф против Украины: Рада ратифицировала важное соглашение
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На пленарном заседании 24 апреля Верховная Рада ратифицировала несколько соглашений. Об этом пишут народные депутаты.

Так, парламент ратифицировал соглашение между Украиной и Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия о привилегиях и иммунитетах для визитов технической помощи №0244.

Это создает правовые основания для углубления технического сотрудничества между Украиной и Техническим секретариатом Организации по запрещению химического оружия, усиления технической помощи, в частности для анализа проб токсичных химических агентов, применяемых государством-агрессором против военнослужащих Вооруженных Сил и гражданского населения Украины.

Также ратифицировали соглашение о цифровой торговле между Украиной и Великобританией. В частности, уменьшается стоимость администрирования торговли по цифровым технологиям, сохраняется для украинских IT-компаний свободный доступ на цифровые рынки Британии.

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