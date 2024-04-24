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Растаможка авто в Дії: Парламент проголосовал за законопроект в первом чтении

12:27, 24 апреля 2024
Весь процесс растаможки транспортных средств будет онлайн.
Растаможка авто в Дії: Парламент проголосовал за законопроект в первом чтении
Фото: tehnofan.com.ua
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В среду, 24 апреля, Верховная Рада приняла за основу законопроект №10380 о растаможивании авто в Дії. Об этом сообщили нардепы в соцсетях.

Свои голоса «За» отдали 269 нардепов.

Документ убирает из процесса оценки автомобиля человеческий фактор. В общем, весь процесс растаможки будет онлайн. Дія поможет заполнять таможенную декларацию, подтянув информацию об автомобиле по VIN-коду.

«Растаможка авто в Дії может быть показательным кейсом того, как меняется таможня, когда нет человеческого фактора», - заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министерство цифровой трансформации отметило, что в целом весь процесс растаможки будет проходить онлайн в несколько кликов.

После принятия законопроекта Минцифра на основе информации от таможни создаст базу данных таможенных стоимостей. Там будет таможенная стоимость новых легковых автомобилей, ввозимых в Украину после 2007 года, с деталями: марка, модель, тип и объем двигателя, год выпуска.

«Это позволит исключить человеческий фактор и автоматически рассчитать честную стоимость растаможки», - добавили в ведомстве.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в парламент внесен законопроект 10380, который вводит растаможку легковых автомобилей через Портал Дія и вводит основания для корректировки таможенной стоимости подержанных автомобилей. Законопроект внесен народными депутатами, хотя, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, премьер-министр Денис Шмыгаль «лично курирует это направление».

В предыдущем материале мы подробно описывали предложенную новую процедуру декларирования легкового автомобиля, ввозимого гражданином на таможенную территорию Украины путем представления электронной таможенной декларации средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (т.е. Портала Дія).

Добавим, контроль правильности определения таможенной стоимости авто будет осуществляться по Базе данных, которую будет формировать Минцифра.

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