Ровненские бизнесмены «погорели» на запасной декларации: таможенники изъяли цистерну для топлива

Водитель подал таможенникам документы, где были две декларации, одна на 360 тысяч гривен, другая на 540 тысяч гривен.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Таможенники в пункт пропуска "Шегини - Медика" обнаружили нарушения при попытке переместить цистерну для горючего из Республики Польша. Водитель из Ровенской области подал товаросопроводительные документы, где отметил, что перевозит спецтехнику со стоимостью около 360 тысяч гривен. Однако, среди документов была "запасная" декларация, где стоимость товара указана в 540 тысяч гривен. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.

Таможенники запросили декларацию, поданную к таможенному оформлению автоцистерны в Польше, и обнаружили ее идентичность с той, что была у водителя. По данному факту был составлен админпротокол.

Согласно части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины, за такое нарушение предусмотрено наложение штрафа от 50 до 100 процентов стоимости товаров с их конфискацией. Транспортное средство временно изъято, а дело будет рассмотрено в суде.

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