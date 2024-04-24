Рівненські бізнесмени «погоріли» на запасній декларації: митники вилучили цистерну для пального

Водій подав митникам документи, де були дві декларації, одна на 360 тисяч гривень, інша на 540 тисяч гривень.

Джерело фото: Державна митна служба України

Митники у пункт пропуску «Шегині - Медика» виявили порушення при спробі перемістити цистерну для пального з Республіки Польща. Водій з Рівненської області подав товаросупровідні документи, де зазначив, що перевозить спецтехніку з вартістю близько 360 тисяч гривень. Однак, серед документів була «запасна» декларація, де вартість товару вказана у 540 тисяч гривень. Про це повідомила Державна митна служба України.

Митники запросили декларацію, подану до митного оформлення автоцистерни в Польщі, і виявили її ідентичність з тією, що була у водія. За цим фактом було складено адмінпротокол.

Згідно з частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, за таке порушення передбачено накладення штрафу від 50 до 100 відсотків вартості товарів з їх конфіскацією. Транспортний засіб тимчасово вилучено, а справа буде розглянута в суді.

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