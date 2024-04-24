Розмитнення авто в Дії: Парламент проголосував за законопроект у першому читанні

Весь процес розмитнення транспортних засобів буде онлайн.

Фото: tehnofan.com.ua

У середу, 24 квітня, Верховна Рада прийняла за основу законопроект №10380 про розмитнення авто в Дії. Про це повідомили нардепи у соцмережах.

Свої голоси «За» віддали 269 нардепів.

Документ прибирає з процесу оцінки автомобіля людський фактор. Загалом, весь процес розмитнення буде онлайн. Дія допоможе заповнювати митну декларацію, підтягнувши інфо про автівку за VIN-кодом.

«Розмитнення авто в Дії може бути показовим кейсом того, як змінюється митниця, коли немає людського фактора», - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Міністерство цифрової трансформації зазначило, що загалом весь процес розмитнення відбуватиметься онлайн у кілька кліків.

Після ухвалення законопроекту Мінцифра на основі інформації від митниці створить Базу даних митних вартостей. Там буде митна вартість нових легкових автомобілів, які ввозили в Україну після 2007 року, із деталями: марка, модель, тип і обʼєм двигуна, рік випуску.

«Це дозволить виключити людський фактор та автоматично розрахувати чесну вартість розмитнення», - додали у відомстві.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до парламенту внесений законопроект 10380, який вводить розмитнення легкових авто через Портал Дія та запроваджує підстави для коригування митної вартості вживаних автомобілів. Законопроект внесений народними депутатами, хоча, за словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, прем'єр-міністр Денис Шмигаль «особисто курує цей напрямок».

У попередньому матеріалі ми детально описували запропоновану нову процедуру декларування легкового автомобіля, що ввозиться громадянином на митну територію України шляхом подання електронної митної декларації засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (тобто, Порталу Дія).

Додамо, контроль правильності визначення митної вартості авто буде здійснюватися за Базою даних, яку формуватиме Мінцифра.

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