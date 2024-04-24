Аналіз хімічних речовин, які рф застосовує проти України: Рада ратифікувала важливу угоду

Парламент ратифікував угоду між Україною та Технічним секретаріатом Організації із заборони хімічної зброї щодо поглиблення технічного співробітництва.

На пленарному засіданні 24 квітня Верховна Рада ратифікувала кілька угод. Про це пишуть народні депутати.

Так, парламент ратифікував угоду між Україною та Технічним секретаріатом Організації із заборони хімічної зброї про привілеї та імунітети для візитів технічної допомоги №0244.

Це створює правові підстави для поглиблення технічного співробітництва між Україною та ТС О3Х3, посилення технічної допомоги, зокрема для аналізу проб токсичних хімічних агентів, які держава-агресор застосовувала проти військовослужбовців Збройних Сил та цивільного населення України.

Також ратифікували угоду про цифрову торгівлю між Україною та Великою Британією. Зокрема, зменшується вартість адміністрування торгівлі через цифрові технології, зберігається для українських IT-компаній вільний доступ на цифрові ринки Британії.

Раніше повідомлялося про 465 випадків застосування хімічної зброї рф проти України.

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