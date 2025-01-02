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У Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу, багато поранених — відео

08:47, 2 січня 2025
Стрілянина сталася біля конференц-залу «Amazura».
У Нью-Йорку сталася стрілянина біля конференц-залу, багато поранених — відео
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У середу, 1 січня, у районі Квінс американського міста Нью-Йорк сталася стрілянина біля конференц-залу «Amazura». Внаслідок інциденту щонайменше десяток людей дістали поранення. Про це повідомило видання ABC7 New York.

Наразі правоохоронці проводять розслідування.

За даними Amny.com, інцидент стався на приватній вечірці в честь відомого члена однієї із банд, якого вбили у жовтні минулого року. Таким чином банда вирішила відсвяткувати його день народження.

За словами джерел у правоохоронних органах, у середу ввечері, коли близько 80 людей зібралися перед будівлею Amazura, чекаючи своєї черги, до них підійшли декілька підозрюваних і почали хаотичну стрілянину по натовпу.

Повідомляється, що до інциденту може бути причетний автомобіль — сірий седан Infiniti Q50 з номерами штату Нью-Джерсі.

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США

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