У США суддя під час засідання використав VR-шолом, щоб пережити злочин з позиції обвинуваченого

Суддя з Флориди одягнув VR-шолом, щоб побувати на «місці злочину» та побачити події очима обвинуваченого.

У Флориді під час попереднього слухання у справі про загрозу зброєю провели експеримент. Суддя дозволив надіти на себе, прокурора та свідків VR-шоломи Oculus Quest 2, щоб усі вони опинилися на місці обвинуваченого та побачили його очима ймовірний злочин.

Такий незвичайний спосіб доказу невинуватості свого клієнта вигадав адвокат Кен Падовіц. Він наполягав, що його клієнт – власник домоволодіння для проведення весіль Мігель Альбіс – не погрожував гостям на вечірці зброєю, а захищався від «п'яних тусовщиків», які оточили його родину.

Щоб у цьому переконалися всі, Падовіц доручив комп'ютерному дизайнеру створити симуляцію інциденту на основі відеозаписів цієї події та свідчень очевидців.

"Ми одягли гарнітури на суддю, прокурорів та свідка, і вони побачили, як все виглядало для мого клієнта. Це допомогло показати, що його дії були продиктовані необхідністю, а не агресією", - пояснив адвокат Кен Падовіц.

Юристи називають цю подію революцією у судовій практиці. Комп'ютерна анімація і раніше застосовувалася як докази на судах, але без VR-шоломів.

Експерти зазначають, що віртуальна реальність може змінити підхід до доказів.

Якщо раніше все зводилося до описів та фото, то тепер юристи можуть буквально перенестись на місце подій. Але в даному випадку суддя поки що вирішує, чи використовувати VR-докази в суді присяжних, запланованому на лютий.

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