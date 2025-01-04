В США судья во время заседания использовал VR-шлем, чтобы пережить преступление от лица обвиняемого

Судья из Флориды надел VR-шлем, чтобы побывать на «месте преступления» и увидеть события глазами обвиняемого.

Во Флориде на предварительном слушании по делу об угрозе оружием провели эксперимент. Судья разрешил надеть на себя, прокурора и свидетелей VR-шлемы Oculus Quest 2, чтобы все они оказались на месте обвиняемого и увидели его глазами предполагаемое преступление.

Такой необычный способ доказательства невиновности своего клиента придумал адвокат Кен Падовиц. Он настаивал, что его клиент — владелец домовладения для проведения свадеб Мигель Альбис — не угрожал гостям на вечеринке оружием, а защищался от «пьяных тусовщиков», окруживших его семью.

Чтобы в этом убедились все, Падовиц поручил компьютерному дизайнеру создать симуляцию инцидента на основе видеозаписей этого события и показаний очевидцев.

"Мы надели гарнитуры на судью, прокуроров и свидетеля, и они увидели, как всё выглядело для моего клиента. Это помогло показать, что его действия были продиктованы необходимостью, а не агрессией", — пояснил адвокат Кен Падовиц.

Юристы называют это событие революцией в судебной практике. Компьютерная анимация и раньше применялась в качестве доказательств на судах, но без VR-шлемов.

Эксперты отмечают, что виртуальная реальность может изменить подход к доказательствам.

Если раньше всё сводилось к описаниям и фото, то теперь юристы могут буквально перенестись на место событий. Но в данном случае судья пока решает, использовать ли VR-доказательства в суде присяжных, запланированном на февраль.

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