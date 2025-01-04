Практика судов
  1. В Украине
  2. / Авто

В патрульной полиции напомнили, какой должна быть безопасная дистанция на дороге

14:58, 4 января 2025
Водитель в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию ​​и безопасный интервал.
В патрульной полиции напомнили, какой должна быть безопасная дистанция на дороге
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Много аварийных ситуаций на дорогах возникает на перекрестках и при обгоне, поэтому важно не забывать, какой должна быть безопасная дистанция между транспортными средствами. Об этом сообщают в патрульной полиции Одесской области.

Безопасная дистанция — расстояние до впереди движущегося транспортного средства по той же полосе, которая в случае его внезапного торможения или остановки позволит водителю движущегося сзади транспортного средства предотвратить столкновение без совершения какого-либо маневра.

Безопасный интервал — расстояние между движущимися боковыми частями транспортных средств или между ними и другими объектами, при которой гарантирована безопасность дорожного движения.

Согласно п. 13.1. ПДД водитель в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей перевозимого груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию ​​и безопасный интервал.

В соответствии с пунктом 13.4 ПДД, если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты управляемого им транспортного средства, мешают встречному движению, должен дать дорогу.

На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск", при наличии препятствия дать дорогу должен водитель двигающегося на спуск транспортного средства.

Определить безопасное расстояние между автомобилями можно по простому методу – поделите свою скорость на два, это и будет безопасная дистанция в метрах до автомобиля впереди.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

патрульная полиция автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Охраняемый интерес должен быть учтен судом, даже если лицо не является прямым участником спорного правоотношения, но на него могут быть возложены дополнительные обязанности – Верховный Суд

Верховный Суд подтвердил право доступа к правосудию и необходимость учета охраняемого интереса в административных делах.

Заявление об установлении факта ухода с целью получения отсрочки от мобилизации не подлежит судебному рассмотрению – Верховный Суд

Заявление об установлении факта осуществления постоянного ухода для получения отсрочки не подлежит судебному разбирательству, ведь действующим законодательством предусмотрено внесудебное установление такого факта.

Военнослужащие с оружием покинули позиции – командование нашло виновного, но суд с этим не согласился

По мнению командования, в бегстве военнослужащих есть вина заместителя командира по психологической поддержке – он недостаточно работал с мобилизованными.

В Верховной Раде зарегистрирован новый законопроект о сроках командировки судей для предотвращения коллапса судебной системы

Завершение нового отбора на должности судей ожидается ранее 2026 года, а конкурса на вакансии в апелляционных судах – не ранее конца 2025 года.

На создание Высшего административного суда потребуется 257,6 млн грн из бюджета

Минюст со ссылкой на ГСА привел расчеты, сколько потребуется средств из бюджета на создание Высшего административного суда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Жмудь
    Вікторія Жмудь
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Вікторія Лисенко
    Вікторія Лисенко
    суддя Київського окружного адміністративного суду