В патрульной полиции напомнили, какой должна быть безопасная дистанция на дороге

Водитель в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию ​​и безопасный интервал.

Много аварийных ситуаций на дорогах возникает на перекрестках и при обгоне, поэтому важно не забывать, какой должна быть безопасная дистанция между транспортными средствами. Об этом сообщают в патрульной полиции Одесской области.

Безопасная дистанция — расстояние до впереди движущегося транспортного средства по той же полосе, которая в случае его внезапного торможения или остановки позволит водителю движущегося сзади транспортного средства предотвратить столкновение без совершения какого-либо маневра.

Безопасный интервал — расстояние между движущимися боковыми частями транспортных средств или между ними и другими объектами, при которой гарантирована безопасность дорожного движения.

Согласно п. 13.1. ПДД водитель в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей перевозимого груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию ​​и безопасный интервал.

В соответствии с пунктом 13.4 ПДД, если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты управляемого им транспортного средства, мешают встречному движению, должен дать дорогу.

На участках дорог, обозначенных знаками 1.6 "Крутой подъем" и 1.7 "Крутой спуск", при наличии препятствия дать дорогу должен водитель двигающегося на спуск транспортного средства.

Определить безопасное расстояние между автомобилями можно по простому методу – поделите свою скорость на два, это и будет безопасная дистанция в метрах до автомобиля впереди.

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