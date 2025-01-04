У патрульній поліції нагадали, якою має бути безпечна дистанція на дорозі

Водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу та стану транспортного засобу повинен дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

Багато аварійних ситуацій на дорогах виникає на перехрестях та при обгоні, тому важливо не забувати, якою має бути безпечна дистанція між транспортними засобами. Про це повідомляють у патрульній поліції Одеської області.

Безпечна дистанція — відстань до транспортного засобу, що рухається попереду по тій самій смузі, яка у разі його раптового гальмування або зупинки дасть можливість водієві транспортного засобу, що рухається позаду, запобігти зіткненню без здійснення будь-якого маневру.

Безпечний інтервал — відстань між боковими частинами транспортних засобів, що рухаються, або між ними та іншими об’єктами, за якої гарантована безпека дорожнього руху.

Згідно п. 13.1. ПДР водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримуватися безпечної дистанції та безпечного інтервалу.

Відповідно до пункту 13.4 ПДР, якщо зустрічний роз'їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу. На ділянках доріг, позначених знаками 1.6 "Крутий підйом" і 1.7 "Крутий спуск", за наявності перешкоди дати дорогу повинен водій транспортного засобу, що рухається на спуск.

Визначити безпечну відстань між автомобілями можна за простим методом — поділіть свою швидкість на два, це і буде безпечна дистанція в метрах до автомобіля попереду.

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