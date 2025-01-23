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У Великій Британії онкохворий чоловік проходив непотрібну хімієтерапію протягом 14 років

17:36, 23 січня 2025
Керівництво лікарні, де він отримував лікування, визнало цю помилку.
У Великій Британії онкохворий чоловік проходив непотрібну хімієтерапію протягом 14 років
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У Великій Британії чоловік, який хворіє на рак, протягом 14 років проходив непотрібні курси хімієтерапії. Керівництво лікарні, де він отримував лікування, визнало цю помилку. Про це повідомляє ВВС.

Пацієнта лікували в університетській лікарні Ковентрі. Адвокати чоловіка, стверджують, що їм відомо про ще 12 таких пацієнтів.

Онкохворий проходив курс лікування препаратом темозоломід. Темозоломід використовують для лікування агресивної форми пухлини мозку, яка називається гліобластомою.

Національна служба охорони здоров'я Британії NHS рекомендує використовувати препарат не більше шести місяців.

Адвокати вказують, що тривале лікування темозоломідом загрожує вторинним раком, хронічними проблемами з печінкою та посилює страх смерті.

Чоловік, якого спочатку лікували від ракової пухлини головного мозку, сказав, що через тривале лікування страждав від втоми, болю в суглобах, шлунково-кишкових розладів, рецидивуючих виразок у роті та нудоти.

Про тривалу хімієтерапію стало відомо лише тоді, коли професор Ян Браун, який лікував пацієнта, пішов на пенсію. Зараз він перебуває під обмеженнями щодо його практики та не може призначати, вводити або нести основну відповідальність за будь-які хімієтерапевтичні препарати до завершення розслідування.

Водночас лікар, який прийшов йому на заміну, підтвердив, що чотиритижневі цикли хімієтерапії не були потрібні чоловіку.

У University Hospital та Ворікширському фонді NHS Trust (UHCW) повідомили про проведення внутрішнього розслідування інциденту, підкресливши свою відданість забезпеченню найвищої якості медичної допомоги пацієнтам.

У листі виконавчого директора UHCW Яна Гарді, адресованому матері пацієнта, зазначається, що лікування, яке отримував її син, «не має доказової бази». «Я не можу уявити, який вплив це справило на нього. Я хочу вибачитися від імені трасту за те, що ваш син пройшов непотрібне лікування», — зазначив Гарді.

Помічниця юриста Беккі Аддісон також зазначила, що фірмі відомо про щонайменше десяток інших постраждалих пацієнтів.

«Вони пройшли подібні непотрібні довгострокові курси хімієтерапії темозоломідом, але це, ймовірно, лише верхівка айсберга, що вплине на багато інших життів», - сказала вона.

UHCW відмовився відповідати на будь-які подальші запитання, які, за їхніми словами, розглянуть в рамках внутрішньої перевірки.

«Ми дуже серйозно ставимося до будь-яких звинувачень щодо того, що допомога, яку надає колишній чи теперішній персонал, може не відповідати стандартам, яких ми очікуємо для наших пацієнтів», - сказав професор Гарді.

«Можу підтвердити, що ми проводимо внутрішню перевірку цього питання, і після її завершення ми розглянемо, які подальші кроки можуть знадобитися», - додав він.

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Велика Британія

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