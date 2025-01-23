В Великобритании онкобольной мужчина проходил ненужную химиотерапию в течение 14 лет

Руководство больницы, где он получал лечение, признало ошибку.

В Великобритании мужчина, болеющий раком, в течение 14 лет проходил ненужные курсы химиотерапии. Руководство больницы, где он получал лечение, признало ошибку. Об этом сообщает BBC.

Пациента лечили в университетской больнице Ковентри. Адвокаты мужчины утверждают, что им известно еще о 12 таких пациентах.

Онкобольной проходил курс лечения препаратом темозоломид. Темозоломид используют для лечения агрессивной формы опухоли мозга, называемой глиобластомой.

Национальная служба здравоохранения Великобритании NHS рекомендует использовать препарат не более шести месяцев.

Адвокаты указывают, что длительное лечение темозоломидом чревато вторичным раком, хроническими проблемами с печенью и усугубляет страх смерти.

Мужчина, которого сначала лечили от раковой опухоли головного мозга, сказал, что из-за длительного лечения страдал усталостью, болями в суставах, желудочно-кишечными расстройствами, рецидивирующими язвами во рту и тошнотой.

О длительной химиотерапии стало известно лишь тогда, когда лечивший пациента профессор Ян Браун ушел на пенсию. Сейчас он находится под ограничениями по его практике и не может назначать, вводить или нести основную ответственность за какие-либо химиотерапевтические препараты до завершения расследования.

В то же время врач, который пришел ему на замену, подтвердил, что четырехнедельные циклы химиотерапии не требовались мужчине.

В University Hospital и Ворикширском фонде NHS Trust (UHCW) сообщили о проведении внутреннего расследования инцидента, подчеркнув свою приверженность обеспечению наивысшего качества медицинской помощи пациентам.

В письме исполнительного директора UHCW Яна Гарди, адресованном матери пациента, отмечается, что лечение, получаемое ее сыном, «не имеет доказательной базы». «Я не могу представить, какое влияние это оказало на него. Я хочу извиниться от имени траста за то, что ваш сын прошел ненужное лечение», – отметил Гарди.

Помощница юриста Бекки Аддисон также отметила, что фирме известно о по меньшей мере десятке других пострадавших пациентов.

«Они прошли подобные ненужные долгосрочные курсы химиотерапии темозоломидом, но это, вероятно, лишь верхушка айсберга, что повлияет на многие другие жизни», - сказала она.

UHCW отказался отвечать на любые дальнейшие вопросы, которые, по их словам, будут рассмотрены в рамках внутренней проверки.

«Мы очень серьезно относимся к любым обвинениям в том, что помощь, оказываемая бывшим или нынешним персоналом, может не соответствовать стандартам, которых мы ожидаем для наших пациентов», - сказал профессор Гарди.

«Могу подтвердить, что мы проводим внутреннюю проверку этого вопроса, и по ее завершении мы рассмотрим, какие дальнейшие шаги могут понадобиться», - добавил он.

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