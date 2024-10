В Україні святкують Всесвітній день вчителя — які ще свята 5 жовтня

5 жовтня відзначають Всесвітній день вчителя.

В Україні і світі 5 жовтня святкують Всесвітній день вчителя. Це свято було засноване 1994 року ЮНЕСКО для вшанування вчителів у всьому світі та підвищення їхнього статусу. Дата обрана на честь підписання Рекомендації ЮНЕСКО/МОП про становище вчителів 1966 року.

Також 5 жовтня Міжнародний день листоноші. Припадає на першу суботу жовтня. Це свято було започатковане 1969 року на XVI Конгресі Союзу листонош, що зібрався в Токіо.

Крім цього, сьогодні святкують Всесвітній день пішої ходьби. Припадає на перший вихідний день жовтня. Це свято було започатковане 1991 року Міжнародною асоціацією спорту для всіх (ТАФІСА) в Німеччині.

А ще 5 жовтня Міжнародний день економних розваг та Всесвітній день виготовлення листівок.

У Південній Кореї відзначають Міжнародний Фестиваль феєрверків у Сеулі, у Туреччині - Міжнародний антальський кінофестиваль, у Вірменії та Молдові - Національний день вина, а в Іспанії - Фестиваль Пілар у Сарагосі.

Віряни вшановують пам'ять святої мучениці Харитини.

Пам’ятні події:

1933 - Режисера Леся Курбаса звільнено з харківського театру "Березіль" за "націоналізм";

1939 - Закінчення польсько-німецької війни;

1941 - У Києві утворено Українську національну раду на чолі з Миколою Величковським, до складу якої ввійшли і М. Капустянський, О. Бойдуник, О. Кандиба-Ольжич;

1910 - У Португальському королівстві встановлено демократичну республіку;

1962 - Вийшов перший сингл гурту The Beatles - "Love Me Do";

2009 - Вийшов на екрани України фільм "Las Meninas" (режисер Ігор Подольчак, Україна, 2008).

