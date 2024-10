В Украине празднуют Всемирный день учителя - какие еще праздники 5 октября

5 октября отмечается Всемирный день учителя.

В Украине и мире 5 октября отмечают Всемирный день учителя. Этот праздник был основан в 1994 году ЮНЕСКО для чествования учителей во всем мире и повышения их статуса. Дата избрана в честь подписания Рекомендации ЮНЕСКО/МОТ о положении учителей 1966 года.

Также 5 октября Международный день почтальона. Выпадает на первую субботу октября. Этот праздник был начат в 1969 году на XVI Конгрессе Союза почтальонов, который собрался в Токио.

Кроме того, сегодня празднуют Всемирный день пешей ходьбы. Выпадает на первый выходной день октября. Этот праздник был начат в 1991 году Международной ассоциацией спорта для всех (ТАФИСА) в Германии.

А еще 5 октября – Международный день экономных развлечений и Всемирный день изготовления открыток.

В Южной Корее отмечают Международный Фестиваль фейерверков в Сеуле, в Турции – Международный антальский кинофестиваль, в Армении и Молдове – Национальный день вина, а в Испании – Фестиваль Пилар в Сарагосе.

Верующие чтят память святой мученицы Харитины.

Памятные события:

1933 - Режиссер Лесь Курбас освобожден из харьковского театра "Березиль" за "национализм";

1939 – Окончание польско-германской войны;

1941 - В Киеве образован Украинский национальный совет во главе с Николаем Величковским, в состав которого вошли и М. Капустянский, А. Бойдуник, А. Кандыба-Ольжич;

1910 – В Португальском королевстве установлена ​​демократическая республика;

1962 – Вышел первый сингл группы The Beatles – "Love Me Do";

2009 – Вышел на экраны Украины фильм "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак, Украина, 2008).

