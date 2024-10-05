Практика судов
  1. Общество

В Украине празднуют Всемирный день учителя - какие еще праздники 5 октября

10:24, 5 октября 2024
5 октября отмечается Всемирный день учителя.
В Украине празднуют Всемирный день учителя - какие еще праздники 5 октября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине и мире 5 октября отмечают Всемирный день учителя. Этот праздник был основан в 1994 году ЮНЕСКО для чествования учителей во всем мире и повышения их статуса. Дата избрана в честь подписания Рекомендации ЮНЕСКО/МОТ о положении учителей 1966 года.

Также 5 октября Международный день почтальона. Выпадает на первую субботу октября. Этот праздник был начат в 1969 году на XVI Конгрессе Союза почтальонов, который собрался в Токио.

Кроме того, сегодня празднуют Всемирный день пешей ходьбы. Выпадает на первый выходной день октября. Этот праздник был начат в 1991 году Международной ассоциацией спорта для всех (ТАФИСА) в Германии.

А еще 5 октября – Международный день экономных развлечений и Всемирный день изготовления открыток.

В Южной Корее отмечают Международный Фестиваль фейерверков в Сеуле, в Турции – Международный антальский кинофестиваль, в Армении и Молдове – Национальный день вина, а в Испании – Фестиваль Пилар в Сарагосе.

Верующие чтят память святой мученицы Харитины.

Памятные события:

1933 - Режиссер Лесь Курбас освобожден из харьковского театра "Березиль" за "национализм";

1939 – Окончание польско-германской войны;

1941 - В Киеве образован Украинский национальный совет во главе с Николаем Величковским, в состав которого вошли и М. Капустянский, А. Бойдуник, А. Кандыба-Ольжич;

1910 – В Португальском королевстве установлена ​​демократическая республика;

1962 – Вышел первый сингл группы The Beatles – "Love Me Do";

2009 – Вышел на экраны Украины фильм "Las Meninas" (режиссер Игорь Подольчак, Украина, 2008).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Субъектам лоббирования запретят травлю других субъектов лоббирования – Кабмин утвердил правила нравственного поведения лоббистов

Правительство утвердило правила этики лоббистов, по которым им запрещено совершать моббинг других лоббистов.

ТЦК начнут применять видеорегистраторы для фиксации своих действий – суд или адвокат сможет получить копию записи

Минобороны утвердило инструкцию по применению ТЦК приборов фото- и видеофиксации, согласно которой с целью защиты достоинства и чести личного состава ТЦК записи могут передавать также и журналистам.

Запрет подозреваемому на общение: кто вправе его определять

Делегирование следственным судьей детективам и прокурорам исключительного права суда определять лиц, с которыми подозреваемому запрещено общаться, нарушает Конституцию и Конвенцию – д. ю. н., профессор Николай Мельник.

Условия признания врученным сообщения, отправленного средствами «классической почты» – позиция Верховного Суда

Верховный Суд определил обстоятельства, которые необходимо установить для подтверждения или опровержения факта получения почтового сообщения.

Минфин соглашается на увеличение размера должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов, но есть условия

Необходимо сразу же сделать невозможным перерасчет пожизненного денежного содержания для судей.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    суддя Господарського суду міста Києва