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Що робити працівнику, якщо він не згоден із призупиненням трудового договору

09:30, 15 лютого 2025
Українцям роз’яснили, як оскаржити незаконне призупинення трудового договору.
Що робити працівнику, якщо він не згоден із призупиненням трудового договору
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Працівник, який не погоджується з наказом про призупинення дії трудового договору, має право його оскаржити. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності у Житомирській області.

Згідно з роз'ясненням, працівник може звернутися самостійно або через профспілку до Державної служби України з питань праці або її територіальних органів. Якщо буде встановлено, що призупинення договору не має підстав, інспектор праці може винести припис про усунення порушень, погоджений із військовою адміністрацією. Роботодавець зобов’язаний виконати припис протягом 14 календарних днів.

Також можливе оскарження наказів про призупинення договору, виданих до набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин». У такому випадку працівник має право подати скаргу до Держпраці.

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