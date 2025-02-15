Что делать работнику, если он не согласен с приостановлением трудового договора

Украинцам разъяснили, как обжаловать незаконное приостановление трудового договора.

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Работник, который не согласен с приказом о приостановлении действия трудового договора, имеет право его обжаловать. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности в Житомирской области.

Согласно разъяснению, работник может обратиться самостоятельно или через профсоюз в Государственную службу Украины по вопросам труда или ее территориальные органы. Если будет установлено, что приостановление договора не имеет оснований, инспектор труда может вынести предписание об устранении нарушений, согласованное с военной администрацией. Работодатель обязан выполнить предписание в течение 14 календарных дней.

Также возможно обжалование приказов о приостановлении договора, выданных до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации трудовых отношений». В таком случае работник имеет право подать жалобу в Гоструда.

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