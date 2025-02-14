Зеленский рассказал премьеру Британии о своем разговоре с Трампом

Владимир Зеленский и Кир Стармер также обсудили план действий на ближайшее время.

Фото: president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом сообщает официальный сайт Глав государства.

Зеленский поблагодарил за поддержку со стороны Великобритании и отметил, что Украина очень ценит британское лидерство.

Владимир Зеленский проинформировал о своем разговоре с Президентом США Дональдом Трампом и контактах с американской стороной. Глава украинского государства подчеркнул, что команды Украины и Соединенных Штатов должны работать вместе и обязательно совместно с европейцами и всеми другими партнерами в мире.

«Безопасность каждой страны нуждается в укреплении общей безопасности, и именно поэтому важно, чтобы каждая неделя приносила новый результат ради достижения справедливого и продолжительного мира», - говорится в сообщении.

Президент Украины и Премьер-министр Великобритании обсудили план действий на ближайшее время, чтобы определить контуры общей стратегии безопасности, экономического сотрудничества и политического партнерства.

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