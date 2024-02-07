У Києві «герой паркування» на годину паралізував рух трамваїв, фото

У столиці через дії водія було затримано рух трамваїв.

Фото: facebook.com/autokiev.info

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 7 січня, у Києві помітили зухвалого «героя паркування» на Range Rover. Про це повідомила Facebook-спільнота «Київ Автомобільний».

Зазначається, що через дії водія було затримано рух трамваїв.

«Через одного героя паркування вибили рух трамваїв за двома маршрутами на годину», - сказано у повідомленні.

Фото: facebook.com/autokiev.info

Раніше ми писали, що У Києві на парковці біля одного з McDonald’s помітили одразу двох «героїв паркування».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.