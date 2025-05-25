Сантиметр за сантиметром: на Кіровоградщині вручну діставали бойову частину дрона РФ – фото

На Кіровоградщині знищили бойову частину БпЛА, що не здетонувала.

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На території Кіровоградської області виявили збитим один із ударних дронів, які РФ використала під час повітряної атаки. Про це повідомила поліція регіону.

Але був один нюанс: до місця падіння дрона прибули вибухотехніки, які встановили, що бойова частина БпЛА вагою понад 50 кг проникла в ґрунт та не вибухнула. Через потенційну небезпеку застосування спецтехніки могло бути фатальним, тож спеціалісти сантиметр за сантиметром викопали боєприпас вручну.

Як з'ясувалося, бойова частина містила термобаричний заряд з уламковим ефектом і становила серйозну загрозу у разі детонації. З огляду на це фахівці провели контрольований підрив боєприпаса на місці його виявлення.

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