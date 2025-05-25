Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

Сантиметр за сантиметром: на Кіровоградщині вручну діставали бойову частину дрона РФ – фото

07:54, 25 травня 2025
На Кіровоградщині знищили бойову частину БпЛА, що не здетонувала.
Сантиметр за сантиметром: на Кіровоградщині вручну діставали бойову частину дрона РФ – фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На території Кіровоградської області виявили збитим один із ударних дронів, які РФ використала під час повітряної атаки. Про це повідомила поліція регіону.

Але був один нюанс: до місця падіння дрона прибули вибухотехніки, які встановили, що бойова частина БпЛА вагою понад 50 кг проникла в ґрунт та не вибухнула. Через потенційну небезпеку застосування спецтехніки могло бути фатальним, тож спеціалісти сантиметр за сантиметром викопали боєприпас вручну.

Як з'ясувалося, бойова частина містила термобаричний заряд з уламковим ефектом і становила серйозну загрозу у разі детонації. З огляду на це фахівці провели контрольований підрив боєприпаса на місці його виявлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Водії масово відмовляються проходити огляд на стан наркотичного сп’яніння – в судах кажуть, що побоюються замість лікарні опинитися в ТЦК

Все відбувається за одним сценарієм – зупинка поліцією, повідомлення про перебування у розшуку, звинувачення у вживанні наркотиків, запрошення до лікаря-нарколога, відмова, складення протоколу.

Чи дійсно є запит і від кого — питання відновлення військових судів викликало дискусію на Пленумі Верховного Суду

Чому Пленум Верховного Суду вирішив відкласти питання щодо відновлення військових судів в Україні.

Директор бібліотеки у виші має володіти англійською мовою — Кабмін прийняв постанову

Також англійську повинні знати директори бібліотек у науково-дослідних установах.

Суд апеляційної інстанції зобов’язаний проаналізувати й зіставити з наявними у справі матеріалами всі доводи, наведені в апеляційній скарзі, і дати на кожен вичерпну відповідь – Верховний Суд

Верховний Суд нагадав, що виключається кримінальна відповідальність особи, яка порушила правила дорожнього руху вимушено, через створення аварійної ситуації іншою особою, яка була учасником дорожнього руху.

Верховний Суд відповів, чи може бути предметом апеляційного оскарження ухвала слідчого судді щодо скарги на бездіяльність управління поліції

До переліку ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню в апеляційному порядку під час досудового розслідування, не входить рішення слідчого судді на бездіяльність управління поліції, яка полягає в нездійсненні інших процесуальних дій, які воно зобов’язано вчинити у визначений КПК строк

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Карташов
    Олександр Карташов
    суддя Луганського апеляційного суду
  • Тетяна Стрелець
    Тетяна Стрелець
    суддя Великої палати Верховного Суду
  • Олена Фаріонова
    Олена Фаріонова
    заступник голови Миколаївського апеляційного суду