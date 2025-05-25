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В Одеській області чоловік погрожував підірвати гранату після сварки з дружиною

07:36, 25 травня 2025
Обвинувальні акти уже скерували до суду.
В Одеській області чоловік погрожував підірвати гранату після сварки з дружиною
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На Одещині слідчі завершили досудове розслідування щодо 41-річного мешканця Кулевчанської громади, який наприкінці березня після сварки з дружиною погрожував підірвати гранату. Про це повідомили у поліції області.

Жінка із трьома неповнолітніми дітьми та своєю 53-річною матір’ю, яка жила з ними, вибігли на вулицю.

За викликом родини на місце події прибули правоохоронці, які оперативно роззброїли чоловіка й затримали його. Як вказують у поліції, у запальному механізмі гранати містився нітрогліцериновий порох.

Під час обшуку за місцем проживання чоловік також було виявлено вісім бойових набоїв до гвинтівок і кулеметів та екстракт канабісу. За словами підозрюваного, боєприпаси він привіз із Донеччини в якості сувенірів, а наркотичний засіб виготовив для особистого вживання з конопель, які знайшов на околиці села.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 240 тисяч гривень. Підозрюваний цим правом не скористався.

За результатами слідства йому висунуто обвинувачення у придбанні, зберіганні та носінні бойових припасів, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу та незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні наркотичних засобів без мети збуту. Обвинувальні акти уже скеровано до суду.

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