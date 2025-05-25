На Одещині передали до суду справу чоловіка, який стріляв у натовп біля кафе

Четверо громадян віком від 32 до 64 років опинилися в лікарні.

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Поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо 31-річного жителя Одеського району, який з мисливської рушниці відкрив стрілянину в громадському місці та травмував чотирьох людей.

Як повідомляє поліція, інцидент стався у грудні 2023 року біля кафе у Великодальницькій громаді.

В ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що місцевий житель, який відпочивав у закладі з товаришем, вступив у конфлікт з іншими відвідувачами. Коли суперечка переросла в бійку, фігурант поїхав на автівці додому по належну йому гладкоствольну мисливську рушницю, повернувся і продовжив конфлікт. Зловмисник вистрілив зі зброї в повітря та натовп і вдарив прикладом по голові двох чоловіків, після чого поїхав геть.

У результаті чотири особи віком від 32 до 64 років отримали тілесні ушкодження — вогнепальні поранення ніг, закриті черепно-мозкові травми та рублені рани голови.

«Ми висунули затриманому обвинувачення в хуліганстві, тобто грубому порушенні громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї», — повідомив старший лейтенант поліції Дмитро Ткаченко.

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