На Одещине передали в суд дело мужчины, стрелявшего в толпу возле кафе

Четверо граждан в возрасте от 32 до 64 лет оказались в больнице.

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Полицейские направили в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего жителя Одесского района, который из охотничьего ружья открыл стрельбу в общественном месте и ранил четырех человек.

Как сообщает полиция, инцидент произошел в декабре 2023 года возле кафе в Великодолинской общине.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что местный житель, отдыхавший в заведении с товарищем, вступил в конфликт с другими посетителями. Когда спор перерос в драку, фигурант уехал на автомобиле домой за принадлежащим ему гладкоствольным охотничьим ружьем, вернулся и продолжил конфликт. Злоумышленник выстрелил из оружия в воздух и в толпу, а также ударил прикладом по голове двух мужчин, после чего скрылся с места происшествия.

В результате четыре человека в возрасте от 32 до 64 лет получили телесные повреждения — огнестрельные ранения ног, закрытые черепно-мозговые травмы и рубленые раны головы.

«Мы предъявили задержанному обвинение в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшемся особой дерзостью, совершенном с применением огнестрельного оружия», — сообщил старший лейтенант полиции Дмитрий Ткаченко.

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