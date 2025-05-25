Во Львовской области избили военнослужащего ТЦК

В городе Новый Раздел неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему ТЦК, он в больнице.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Новый Раздел Львовской области неизвестные лица избили военнослужащего Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство, сообщили в областной полиции.

О происшествии правоохранителям стало известно 22 мая. В полицию поступило сообщение о том, что накануне в Новом Раздоле неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему ТЦК. Пострадавший находится в медицинском учреждении.

Следователи Стрыйского районного управления полиции под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Полиция назначила судебно-медицинские экспертизы и устанавливает лиц, причастных к нападению, с целью привлечения их к ответственности.

Также стало известно, что в Черкассах во время проверки документов был избит военнослужащий ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.