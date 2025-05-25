Практика судов
  1. В Украине

Во Львовской области избили военнослужащего ТЦК

07:00, 25 мая 2025
В городе Новый Раздел неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему ТЦК, он в больнице.
Во Львовской области избили военнослужащего ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В городе Новый Раздел Львовской области неизвестные лица избили военнослужащего Стрыйского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. По данному факту правоохранители открыли уголовное производство, сообщили в областной полиции.

О происшествии правоохранителям стало известно 22 мая. В полицию поступило сообщение о том, что накануне в Новом Раздоле неизвестные нанесли телесные повреждения военнослужащему ТЦК. Пострадавший находится в медицинском учреждении.

Следователи Стрыйского районного управления полиции под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное телесное повреждение средней тяжести). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

Полиция назначила судебно-медицинские экспертизы и устанавливает лиц, причастных к нападению, с целью привлечения их к ответственности.

Также стало известно, что в Черкассах во время проверки документов был избит военнослужащий ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Львов ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия хочет возобновить конкурс на должность главы ГСА, но есть нюанс

Проекты иностранной помощи имеют свое мнение о том, как должен проходить отбор главы ГСА – хотят тестирование на когнитивные способности.

Старые толкования Конституционного Суда о невозможности совмещения должности депутата с должностью министра уже неактуальны – Виталий Безгин

Соавтор законопроекта о совмещении должности народного депутата с должностью министра в правительстве Виталий Безгин считает, что «старые толкования Конституционного Суда не являются актуальными».

ВСП обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить законопроект о платных жалобах на судей

Высший совет правосудия просит Венецианскую комиссию дать заключение по законопроектам о введении платы за жалобы на судей для злостных жалобщиков, смягчении наказания для судей за превышение расходов над доходами, а также о проверке деклараций добропорядочности судей Верховного Суда.

Ограниченно годные, которые обратились в ТЦК с заявлением об отсрочке, будут направлены на ВЛК до решения комиссии

Военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными или временно негодными, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности.

С 1 января 2026 года «минималка» может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум — до 3171 грн

Кабмин готовит бюджетную декларацию, в которой планируется некоторое повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 2026 года.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області