На Львівщині побили військовослужбовця ТЦК

У місті Новий Розділ невідомі особи спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцю ТЦК, він у лікарні.

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У місті Новий Розділ на Львівщині невідомі особи побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомили в поліції області.

Про інцидент правоохоронцям стало відомо 22 травня. До поліції надійшло повідомлення про те, що напередодні у місті Новий Розділ невідомі особи спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцю ТЦК. Потерпілий перебуває у медичному закладі.

Слідчі Стрийського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Стрийської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає до трьох позбавлення волі.

Поліція призначила судово-медичні експертизи та встановлює осіб, причетних до нападу, аби притягнути їх до відповідальності.

Також стало відомо, що у Черкасах під час перевірки документів побили військовослужбовця ТЦК.

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