Практика судів
  1. В Україні

На Львівщині побили військовослужбовця ТЦК

07:00, 25 травня 2025
У місті Новий Розділ невідомі особи спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцю ТЦК, він у лікарні.
На Львівщині побили військовослужбовця ТЦК
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Новий Розділ на Львівщині невідомі особи побили військовослужбовця Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження, повідомили в поліції області.

Про інцидент правоохоронцям стало відомо 22 травня. До поліції надійшло повідомлення про те, що напередодні у місті Новий Розділ невідомі особи спричинили тілесні ушкодження військовослужбовцю ТЦК. Потерпілий перебуває у медичному закладі.

Слідчі Стрийського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Стрийської окружної прокуратури відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України (умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає до трьох позбавлення волі.

Поліція призначила судово-медичні експертизи та встановлює осіб, причетних до нападу, аби притягнути їх до відповідальності.

Також стало відомо, що у Черкасах під час перевірки документів побили військовослужбовця ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція Львів ТЦК

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Вища рада правосуддя хоче відновити конкурс на посаду голови ДСА, але є нюанс

Проекти іноземної допомоги мають свою думку про те, як повинен відбуватися добір голови ДСА – хочуть тестування на когнітивні здібності.

Cтарі тлумачення Конституційного Суду щодо неможливості суміщення посади депутата з посадою міністра вже неактуальні – Віталій Безгін

Співавтор законопроекту про суміщення посади народного депутата з посадою міністра в уряді Віталій Безігн вважає, що «старі тлумачення Конституційного Суду не є актуальними».

ВРП звернулася до Венеційської комісії, щоб та оцінила законопроект про платні скарги на суддів

Вища рада правосуддя просить Венеційську комісії дати висновок на законопроекти про плату за скарги на суддів для злісних скаржників, пом’якшення покарання для суддів за перевищення витрат над доходами, а також про перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду.

Обмежено придатні, які звернулися до ТЦК із заявою про відстрочку, будуть направлені на ВЛК до рішення комісії

Військовозобов’язані, які були раніше визнані обмежено придатними або тимчасово непридатними, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, до прийняття рішення відповідною комісією направляються для проходження медогляду для визначення придатності.

З 1 січня 2026 року «мінімалка» може зрости до 8688 грн, а прожитковий мінімум до 3171 грн

Кабмін готує бюджетну декларацію, в якій дещо підвищать мінімальну зарплату та прожитковий мінімум з 2026 року.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Бутирський
    Андрій Бутирський
    суддя Господарського суду Чернівецької області