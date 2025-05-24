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В Україні за чотири місяці в ДТП загинуло понад 800 осіб — найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця

21:43, 24 травня 2025
Найбільше аварій трапляється в період з 17:00 до 19:00, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця, йдеться у статистиці.
В Україні за чотири місяці в ДТП загинуло понад 800 осіб — найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця
Джерело фото: ian valerio / unsplash
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З початку 2025 року в Україні внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло 815 людей, серед них 31 дитина. Ще понад 8 300 осіб отримали травми. Такі дані оприлюднили в асоціації українських автовиробників «Укравтопром» із посиланням на патрульну поліцію.

За січень-квітень зафіксовано 6 736 ДТП з постраждалими, що на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Основні причини смертельних аварій:

  • Перевищення швидкості — 438 загиблих.
  • Виїзд на зустрічну смугу без обгону — 58 загиблих.
  • Перехід пішоходів у невстановленому місці— 48 загиблих.

Найбільше аварій трапляється в період з 17:00 до 19:00, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця, йдеться у статистиці.

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поліція ДТП

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