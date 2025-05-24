OpenAI купує стартап ексдизайнера Apple Джоні Айва за $6,4 млрд

Джерело, близьке до OpenAI, сказало, що компанія працює над чимось зовсім іншим, ніж телефон.

Скриншот із відео OpenAI/X

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OpenAI погодилася придбати стартап з розробки апаратного забезпечення io, заснований колишнім головним дизайнером Apple Джоні Айвом, за 6,4 мільярда доларів, роблячи ставку на альтернативи смартфонам як домінуючому пристрою для взаємодії зі штучним інтелектом.

Угода передбачає повне володіння компанією, яка раніше вже мала 23% її акцій. Цей крок демонструє наміри OpenAI створити альтернативу смартфонам як головному пристрою, пише The Financial Times.

Разом із компанією до OpenAI приєднаються 55 співробітників. Сам Джоні Айв не стане штатним працівником, але консультуватиме компанію, зосереджуючись на створенні продуктів для «ери загального штучного інтелекту» (AGI). При цьому він залишиться залученим у свою дизайнерську студію LoveFrom, яка співпрацює з Ferrari та іншими брендами.

«У нас є можливість повністю переосмислити, що означає користуватися комп’ютером», — зазначив співзасновник OpenAI Сем Альтман у відеозверненні.

Айв стане відповідальним за креатив і дизайн як в OpenAI, так і в проектах. В компанії підкреслили, що він та його команда мають «десятиліття досвіду створення культових продуктів».

Попри попередні невдачі інших гравців ринку — зокрема Humane з їхнім AI-пристроєм — OpenAI бачить майбутнє за голосовими асистентами, здатними працювати без клавіатур і екранів, у режимі постійної генеративної взаємодії з користувачем.

Цей крок збігається з AI-стратегією Apple, яка інтегрувала ChatGPT у Siri та інші сервіси в рамках «Apple Intelligence». Компанія також проводить капітальну реконструкцію Siri на базі ШІ.

Джерело, близьке до OpenAI, сказало, що компанія працює над «чимось зовсім іншим [ніж телефон]».

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