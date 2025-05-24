OpenAI покупает стартап экс-дизайнера Apple Джони Айва за $6,4 млрд

OpenAI согласилась приобрести стартап по разработке аппаратного обеспечения io, основанный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, за 6,4 миллиарда долларов, делая ставку на альтернативы смартфонам как доминирующему устройству для взаимодействия с искусственным интеллектом.
Сделка предполагает полное владение компанией, ранее OpenAI уже владела 23% её акций, пишет The Financial Times.
Вместе с компанией к OpenAI присоединятся 55 сотрудников. Сам Джони Айв не станет штатным сотрудником, но будет консультировать компанию, сосредоточившись на создании продуктов для «эры общего искусственного интеллекта» (AGI). При этом он продолжит работу в своей дизайн-студии LoveFrom, которая сотрудничает с Ferrari и другими брендами.
«У нас есть возможность полностью переосмыслить, что значит пользоваться компьютером», — отметил сооснователь OpenAI Сэм Альтман в видеообращении.
Айв возьмёт на себя ответственность за креатив и дизайн как в OpenAI, так и в проектах. В компании подчеркнули, что он и его команда имеют «десятилетия опыта в создании культовых продуктов».
Несмотря на предыдущие неудачи других игроков рынка — в частности стартапа Humane с их AI-устройством — в OpenAI видят будущее за голосовыми ассистентами, способными работать без экранов и клавиатур, в режиме постоянного генеративного взаимодействия с пользователем.
Этот шаг совпадает с AI-стратегией Apple, которая интегрировала ChatGPT в Siri и другие сервисы в рамках «Apple Intelligence». Компания также проводит капитальную переработку Siri на базе ИИ.
Источник, близкий к OpenAI, сообщил, что компания работает над «чем-то совершенно другим [чем телефон]».
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