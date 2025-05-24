Практика судов
  1. В мире

OpenAI покупает стартап экс-дизайнера Apple Джони Айва за $6,4 млрд

21:18, 24 мая 2025
Источник, близкий к OpenAI, сообщил, что компания работает над чем-то совершенно другим, чем телефон».
OpenAI покупает стартап экс-дизайнера Apple Джони Айва за $6,4 млрд
Скриншот из видео OpenAI/X
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

OpenAI согласилась приобрести стартап по разработке аппаратного обеспечения io, основанный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, за 6,4 миллиарда долларов, делая ставку на альтернативы смартфонам как доминирующему устройству для взаимодействия с искусственным интеллектом.

Сделка предполагает полное владение компанией, ранее OpenAI уже владела 23% её акций,  пишет The Financial Times.

Вместе с компанией к OpenAI присоединятся 55 сотрудников. Сам Джони Айв не станет штатным сотрудником, но будет консультировать компанию, сосредоточившись на создании продуктов для «эры общего искусственного интеллекта» (AGI). При этом он продолжит работу в своей дизайн-студии LoveFrom, которая сотрудничает с Ferrari и другими брендами.

«У нас есть возможность полностью переосмыслить, что значит пользоваться компьютером», — отметил сооснователь OpenAI Сэм Альтман в видеообращении.

Айв возьмёт на себя ответственность за креатив и дизайн как в OpenAI, так и в проектах. В компании подчеркнули, что он и его команда имеют «десятилетия опыта в создании культовых продуктов».

Несмотря на предыдущие неудачи других игроков рынка — в частности стартапа Humane с их AI-устройством — в OpenAI видят будущее за голосовыми ассистентами, способными работать без экранов и клавиатур, в режиме постоянного генеративного взаимодействия с пользователем.

Этот шаг совпадает с AI-стратегией Apple, которая интегрировала ChatGPT в Siri и другие сервисы в рамках «Apple Intelligence». Компания также проводит капитальную переработку Siri на базе ИИ.

Источник, близкий к OpenAI, сообщил, что компания работает над «чем-то совершенно другим [чем телефон]».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Старые толкования Конституционного Суда о невозможности совмещения должности депутата с должностью министра уже неактуальны – Виталий Безгин

Соавтор законопроекта о совмещении должности народного депутата с должностью министра в правительстве Виталий Безгин считает, что «старые толкования Конституционного Суда не являются актуальными».

ВСП обратился к Венецианской комиссии с просьбой оценить законопроект о платных жалобах на судей

Высший совет правосудия просит Венецианскую комиссию дать заключение по законопроектам о введении платы за жалобы на судей для злостных жалобщиков, смягчении наказания для судей за превышение расходов над доходами, а также о проверке деклараций добропорядочности судей Верховного Суда.

Ограниченно годные, которые обратились в ТЦК с заявлением об отсрочке, будут направлены на ВЛК до решения комиссии

Военнообязанные, которые ранее были признаны ограниченно годными или временно негодными, которые обратились в ТЦК с заявлением о предоставлении отсрочки, до принятия решения соответствующей комиссией направляются для прохождения медицинского осмотра для определения годности.

С 1 января 2026 года «минималка» может вырасти до 8688 грн, а прожиточный минимум — до 3171 грн

Кабмин готовит бюджетную декларацию, в которой планируется некоторое повышение минимальной зарплаты и прожиточного минимума с 2026 года.

В комитете ВР осудили «письма счастья» налоговой для мелких продавцов через интернет — налоговая служба объяснила, почему их рассылает

Отныне ГНС на постоянной основе будет идентифицировать граждан, которые осуществляют продажу товаров через интернет и получают за это денежные переводы.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді