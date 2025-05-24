OpenAI покупает стартап экс-дизайнера Apple Джони Айва за $6,4 млрд

Источник, близкий к OpenAI, сообщил, что компания работает над чем-то совершенно другим, чем телефон».

Скриншот из видео OpenAI/X

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OpenAI согласилась приобрести стартап по разработке аппаратного обеспечения io, основанный бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом, за 6,4 миллиарда долларов, делая ставку на альтернативы смартфонам как доминирующему устройству для взаимодействия с искусственным интеллектом.

Сделка предполагает полное владение компанией, ранее OpenAI уже владела 23% её акций, пишет The Financial Times.

Вместе с компанией к OpenAI присоединятся 55 сотрудников. Сам Джони Айв не станет штатным сотрудником, но будет консультировать компанию, сосредоточившись на создании продуктов для «эры общего искусственного интеллекта» (AGI). При этом он продолжит работу в своей дизайн-студии LoveFrom, которая сотрудничает с Ferrari и другими брендами.

«У нас есть возможность полностью переосмыслить, что значит пользоваться компьютером», — отметил сооснователь OpenAI Сэм Альтман в видеообращении.

Айв возьмёт на себя ответственность за креатив и дизайн как в OpenAI, так и в проектах. В компании подчеркнули, что он и его команда имеют «десятилетия опыта в создании культовых продуктов».

Несмотря на предыдущие неудачи других игроков рынка — в частности стартапа Humane с их AI-устройством — в OpenAI видят будущее за голосовыми ассистентами, способными работать без экранов и клавиатур, в режиме постоянного генеративного взаимодействия с пользователем.

Этот шаг совпадает с AI-стратегией Apple, которая интегрировала ChatGPT в Siri и другие сервисы в рамках «Apple Intelligence». Компания также проводит капитальную переработку Siri на базе ИИ.

Источник, близкий к OpenAI, сообщил, что компания работает над «чем-то совершенно другим [чем телефон]».

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