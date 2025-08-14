Практика судов
Новым послом Латвии в Украине станет Андрейс Пилдегович

11:30, 14 августа 2025
Он сменит на посту Илгварса Кляву, который возглавлял посольство с 2021 года.
Источник фото: LETA, Ieva Leiniša
Источник фото: LETA, Ieva Leiniša
Новым Чрезвычайным и Полномочным послом Латвии в Украине станет дипломат Андрейс Пилдегович. Как сообщает LSM.lv, президент Латвии Эдгар Ринкевич уже вручил ему аккредитационное письмо.

Пилдегович начал дипломатическую карьеру в 1994 году, работал в Министерстве иностранных дел, Канцелярии президента, занимал должности политического директора и государственного секретаря МИД. Он представлял Латвию как посол в США, Мексике и в ООН. Кроме того, возглавлял секретариат кандидатуры страны в Совет Безопасности ООН.

За свою работу дипломат отмечен Орденом Трех звезд и Почетной грамотой Кабинета министров. Владеет английским, русским, китайским и французским языками.

Пилдегович сменит на посту Илгварса Кляву, который возглавлял посольство с 2021 года.

