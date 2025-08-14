Новим послом Латвії в Україні стане Андрейс Пілдегович

Він змінить на посаді Ілгварса Кляву, який очолював посольство з 2021 року.

Джерело фото: LETA, Ieva Leiniša

Новим Надзвичайним і Повноважним послом Латвії в Україні стане дипломат Андрейс Пілдегович. Як повідомляє LSM.lv, президент Латвії Едгар Рінкевич уже вручив йому акредитаційний лист.

Пілдегович розпочав дипломатичну кар’єру у 1994 році, працював у Міністерстві закордонних справ, Канцелярії президента, обіймав посади політичного директора та державного секретаря МЗС. Він представляв Латвію як посол у США, Мексиці та в ООН. Окрім того, керував секретаріатом кандидатури країни до Ради Безпеки ООН.

За свою роботу дипломат відзначений Орденом Трьох зірок і Почесною грамотою Кабінету міністрів. Володіє англійською, російською, китайською та французькою мовами.

Пілдегович змінить на посаді Ілгварса Кляву, який очолював посольство з 2021 року.

