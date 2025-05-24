Практика судів
  1. В Україні

В Ужгороді студент вистрибнув з 6-го поверху гуртожитку

17:58, 24 травня 2025
16-річний студент вистрибнув з шостого поверху гуртожитку Ужгородського інституту культури і мистецтв.
В Ужгороді студент вистрибнув з 6-го поверху гуртожитку
Джерело фото: mukachevo.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Ужгороді 16-річний студент вистрибнув з шостого поверху гуртожитку Ужгородського інституту культури і мистецтв. Медики зафіксували смерть хлопця.

Цю інформацію підтвердила речниця Поліції Закарпаття Ганна Дан, пише Суспільне.

У поліції кажуть, що 16-річний хлопець залишив передсмертне відео. Наразі на місці продовжують працювати правоохоронці для встановлення всіх обставин.

Відомо, що підліток навчався на другому курсі театрального відділення.

За інформацією ЗМІ, студент нібито вирішив вчинити самогубство через погано складений тест НМТ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

поліція Ужгород

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
З 1 січня 2026 року «мінімалка» може зрости до 8688 грн, а прожитковий мінімум до 3171 грн

Кабмін готує бюджетну декларацію, в якій дещо підвищать мінімальну зарплату та прожитковий мінімум з 2026 року.

У комітеті ВР засудили «листи щастя» податкової для дрібних продавців через інтернет – податкова служба пояснила, чому їх розсилає

Відтепер ДПС на постійній основі буде ідентифікувати громадян, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази за нього.

Закон про реформу оплати праці держслужбовців, за яким мала зрости зарплата в апаратах судів, досі не підписаний

Планувалося, що закон набуде сили 1 квітня.

Верховний Суд пояснив, чи є перебування за кордоном та карантин поважними причинами для визначення додаткового строку прийняття спадщини

Поважними причинами пропуску строку є лише ті, що пов'язані з об'єктивними, непереборними та істотними труднощами для спадкоємця на вчинення дій щодо прийняття спадщини – Верховний Суд.

Сторона захисту має право на доступ і до матеріалів, які сторона обвинувачення не має наміру використовувати, що дасть можливість використати їх стороні захисту для відстоювання своєї позиції – Верховний Суд

Права сторони захисту буде порушено у випадку, коли суд, обізнаний із порушенням права сторони на своєчасне ознайомлення з матеріалами іншої сторони, не вжив належних заходів для виправлення ситуації, і сторона не отримала доступу до таких матеріалів або не мала достатнього часу і можливостей підготуватися до їх використання або надання відповідних заперечень.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді