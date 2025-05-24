В Ужгороді студент вистрибнув з 6-го поверху гуртожитку

16-річний студент вистрибнув з шостого поверху гуртожитку Ужгородського інституту культури і мистецтв.

Джерело фото: mukachevo.net

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В Ужгороді 16-річний студент вистрибнув з шостого поверху гуртожитку Ужгородського інституту культури і мистецтв. Медики зафіксували смерть хлопця.

Цю інформацію підтвердила речниця Поліції Закарпаття Ганна Дан, пише Суспільне.

У поліції кажуть, що 16-річний хлопець залишив передсмертне відео. Наразі на місці продовжують працювати правоохоронці для встановлення всіх обставин.

Відомо, що підліток навчався на другому курсі театрального відділення.

За інформацією ЗМІ, студент нібито вирішив вчинити самогубство через погано складений тест НМТ.

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