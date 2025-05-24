В Ужгороде студент выпрыгнул с 6-го этажа общежития

16-летний студент выпрыгнул с шестого этажа общежития Ужгородского института культуры и искусств.

Источник фото: mukachevo.net

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В Ужгороде 16-летний студент выпрыгнул с шестого этажа общежития Ужгородского института культуры и искусств. Медики зафиксировали смерть парня.

Эту информацию подтвердила представительница полиции Закарпатья Анна Дан, пишет Общественное.

В полиции сообщают, что 16-летний парень оставил предсмертное видео. В настоящее время на месте продолжают работать правоохранители для установления всех обстоятельств.

Известно, что подросток учился на втором курсе театрального отделения.

По информации СМИ, студент якобы решил совершить самоубийство из-за плохо составленного теста НМТ.

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