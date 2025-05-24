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Правительство вводит процедуру государственной регистрации ГМО

20:41, 24 мая 2025
Постановление вступит в силу в 2026 году.
Правительство вводит процедуру государственной регистрации ГМО
Источник фото: Stock Adobe
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Кабинет Министров Украины утвердил постановление «Некоторые вопросы государственной регистрации генетически модифицированных организмов», подготовленное Министерством аграрной политики и продовольствия. Документ принят с целью реализации положений Закона Украины «О государственном регулировании генно-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции», а также гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС.

Как указывают в Минагрополитики, постановление предусматривает:

  • порядок государственной регистрации (перерегистрации) генетически модифицированных организмов;
  • порядок приостановления государственной регистрации генетически модифицированных организмов;
  • порядок рассмотрения возражений по заявке на государственную регистрацию генетически модифицированных организмов;
  • форму заявки на государственную регистрацию генетически модифицированных организмов;
  • форму заявления о государственной регистрации генетически модифицированных организмов;
  • требования к заявке на государственную регистрацию генетически модифицированных организмов.

Реализация постановления позволит:

  • обеспечить выполнение положений Закона;
  • внедрить процедуру государственной регистрации (перерегистрации) ГМО, приостановление государственной регистрации ГМО;
  • гармонизировать украинское законодательство с законодательством ЕС.

Постановление вступит в силу одновременно с соответствующим законом — с 16 сентября 2026 года.

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закон ЕС Кабинет Министров Украины

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