Правительство вводит процедуру государственной регистрации ГМО

20:41, 24 мая 2025
Постановление вступит в силу в 2026 году.
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Кабинет Министров Украины утвердил постановление «Некоторые вопросы государственной регистрации генетически модифицированных организмов», подготовленное Министерством аграрной политики и продовольствия. Документ принят с целью реализации положений Закона Украины «О государственном регулировании генно-инженерной деятельности и государственном контроле за размещением на рынке генетически модифицированных организмов и продукции», а также гармонизации украинского законодательства с нормами ЕС.
Как указывают в Минагрополитики, постановление предусматривает:
- порядок государственной регистрации (перерегистрации) генетически модифицированных организмов;
- порядок приостановления государственной регистрации генетически модифицированных организмов;
- порядок рассмотрения возражений по заявке на государственную регистрацию генетически модифицированных организмов;
- форму заявки на государственную регистрацию генетически модифицированных организмов;
- форму заявления о государственной регистрации генетически модифицированных организмов;
- требования к заявке на государственную регистрацию генетически модифицированных организмов.
Реализация постановления позволит:
- обеспечить выполнение положений Закона;
- внедрить процедуру государственной регистрации (перерегистрации) ГМО, приостановление государственной регистрации ГМО;
- гармонизировать украинское законодательство с законодательством ЕС.
Постановление вступит в силу одновременно с соответствующим законом — с 16 сентября 2026 года.
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