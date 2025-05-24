Министр обороны США Пит Хегсет ограничил доступ журналистов в Пентагон

Гегсет ограничил доступ журналистов в Пентагон: СМИ бьют тревогу, говоря о «атаке на свободу прессы».

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Министр обороны США Пит Хегсет 23 мая издал приказ, содержащий ограничения на посещение прессой большинства зданий штаб-квартиры Министерства обороны в Арлингтоне, штат Вирджиния, если у них нет официального разрешения и сопровождающего.

«Хотя министерство остается приверженным принципам прозрачности, оно также обязано защищать CSNI и конфиденциальную информацию, несанкционированное разглашение которой может поставить под угрозу жизни американских военнослужащих», — говорится в меморандуме.

Пит Хегсет назвал защиту секретной информации национальной разведки и оперативную безопасность «неизменным императивом для Министерства».

Как сообщает Reuters, Ассоциация прессы Пентагона назвала новые правила «прямой атакой на свободу прессы».

«Решение якобы основано на обеспокоенности вопросами оперативной безопасности. Однако пресс-корпус Пентагона имел доступ к незащищённым, несекретным помещениям Пентагона на протяжении десятилетий — как при республиканских, так и при демократических администрациях, включая период после терактов 11 сентября 2001 года — без каких-либо претензий со стороны руководства Минобороны», — говорится в заявлении ассоциации.

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