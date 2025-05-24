Снижение цен на лекарства в аптеках: в Минздраве назвали ориентировочные сроки

Минздрав прогнозирует снижение цен на лекарства уже летом: Нацкаталог почти готов, но часть препаратов может подорожать.

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Украинские пациенты смогут увидеть реальное снижение цен на лекарства уже этим летом. Об этом в интервью ThePharmaMedia сообщил заместитель министра здравоохранения Эдем Адаманов.

По его словам, для этого уже сделано ряд ключевых шагов: внесены соответствующие изменения в закон о лекарственных средствах, установлены наценки, утвержден порядок реферирования и формирования Национального каталога цен, во втором чтении принят закон о «правиле Болара», уже составлен перечень оригинальных лекарств, производители задекларировали цены на них. Первый этап формирования Нацкаталога уже начался — на сегодняшний день он насчитывает около 400 наименований. Это оригинальные инновационные препараты, входящие в Национальный перечень. Последнее, что осталось — упорядочить маркетинг.

Если говорить о сроках, то, по словам Адаманова, при отсутствии форс-мажоров Национальный каталог цен будет полностью сформирован в июне, а его финальная версия будет обнародована в конце июня — начале июля.

Тем не менее, он предупреждает: «Если мы говорим о внешнем реферировании, действительно некоторые препараты станут дешевле, а некоторые могут подорожать, поскольку в Европе они стоили значительно дороже, чем в Украине. Это тоже важно».

В целом инновационные препараты в Украине и так дешевле, чем в любой европейской стране.

«Однако следует учитывать способность нашего рынка "поглотить" определенное количество таких препаратов — она ниже, чем в Европе», — отметил представитель Минздрава.

Наибольший положительный эффект украинцы почувствуют в рецептурном сегменте, считает Адаманов. Именно там реферирование будет наиболее эффективным. Что касается безрецептурных препаратов, перечень тех, что подлежат реферированию, будет крайне ограниченным и, скорее всего, носить декларативный характер, предполагают в Минздраве.

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