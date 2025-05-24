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Зниження цін на ліки в аптеках: у МОЗ назвали орієнтовні терміни

20:05, 24 травня 2025
МОЗ прогнозує зниження цін на ліки вже влітку: Нацкаталог майже готовий, але частина препаратів може подорожчати.
Зниження цін на ліки в аптеках: у МОЗ назвали орієнтовні терміни
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Українські пацієнти зможуть побачити реальне зниження цін на ліки вже цього літа. Про це в інтерв’ю ThePharmaMedia повідомив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов.

За його словами, для цього вже зроблено низку ключових кроків: внесені відповідні зміни в закон про лікарські засоби, встановлено націнки, затверджено порядок реферування та формування Національного каталогу цін, у другому читанні прийнято закон про «правило Болар», вже маємо перелік оригінальних лікарських засобів, виробники задекларували під них ціни. Перший етап формування Нацкаталогу вже розпочався, він вже наповнюється й на сьогодні в ньому нараховується майже 400 лікарських засобів. Це оригінальні інноваційні ліки, що входять в Нацперелік. Останнє, що залишилось – впорядкувати маркетинг.

За його словами, якщо говорити про таймлайни, то у разі відсутності форс-мажорів повністю Національний каталог цін буде сформований у червні, тобто наприкінці червня — в липні буде оприлюднена його фінальна версія.

Втім, він попереджає: «Якщо ми говоримо про зовнішнє реферування, дійсно деякі препарати стануть дешевші, а деякі можуть здорожчати, бо в Європі вони коштували значно дорожче ніж в Україні. Це теж важливо».

Загалом інноваційні препарати в Україні й без того дешевші, ніж у Європі.

«Але тут слід враховувати спроможність нашого ринку «поглинути» певну кількість таких препаратів — вона менша, ніж у Європі», - вказує представник МОЗ.

Найбільший позитивний ефект українці відчують у рецептурному сегменті, вважає Адаманов. Саме там реферування буде найбільш ефективним. Щодо безрецептурних препаратів — перелік, який підлягатиме реферуванню, буде вкрай обмеженим і матиме радше декларований характер, припускають у МОЗ.

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МОЗ аптека

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