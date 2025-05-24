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Міністр оборони США Піт Гегсет обмежив доступ журналістів до Пентагону

17:40, 24 травня 2025
Гегсет обмежив доступ журналістів до Пентагону: ЗМІ б'ють на сполох, говорячи про «напад на свободу преси».
Міністр оборони США Піт Гегсет обмежив доступ журналістів до Пентагону
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Міністр оборони США Піт Гегсет 23 травня видав наказ, який містить обмеження для відвідування представниками преси більшості штаб-квартир Міністерства оборони в Арлінгтоні, штат Вірджинія, якщо вони не мають офіційного дозволу та супроводу.

«Хоча міністерство залишається відданим принципам прозорості, воно також зобов’язане захищати CSNI та конфіденційну інформацію, несанкціоноване розголошення якої може поставити під загрозу життя американських військовослужбовців», — йдеться в меморандумі.

Піт Гегсет назвав захист секретної інформації національної розвідки та оперативну безпеку «незмінним імперативом для Міністерства».

Як пише Reuters, Асоціація преси Пентагону назвала нові правила «прямим нападом на свободу преси».

«Рішення нібито ґрунтується на занепокоєнні щодо оперативної безпеки. Однак прескорпус Пентагону мав доступ до незахищених, незасекречених приміщень Пентагону протягом десятиліть, за республіканської та демократичної адміністрацій, зокрема після терактів 11 вересня 2001 року, без будь-якого занепокоєння щодо оперативної безпеки з боку керівництва Міноборони», — йдеться в заяві асоціації.

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США ЗМІ свобода слова Міноборони Пентагон

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