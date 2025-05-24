Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Деякі питання державної реєстрації генетично модифікованих організмів», підготовлену Міністерством аграрної політики та продовольства. Документ ухвалено з метою реалізації положень Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції» та гармонізації українського законодавства з нормами ЄС.
Як вказують у Мінагрополітиці, постанова передбачає:
Реалізація постанови дозволить:
Постанова набуде чинності одночасно із відповідним законом — з 16 вересня 2026 року.
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