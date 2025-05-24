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Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

20:41, 24 травня 2025
Постанова набуде чинності у 2026 році.
Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО
Джерело фото: Stock Adobe
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Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Деякі питання державної реєстрації генетично модифікованих організмів», підготовлену Міністерством аграрної політики та продовольства. Документ ухвалено з метою реалізації положень Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції» та гармонізації українського законодавства з нормами ЄС.

Як вказують у Мінагрополітиці, постанова передбачає:

  • порядок державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів;
  • порядок призупинення державної реєстрації генетично модифікованих організмів;
  • порядок розгляду заперечення щодо заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
  • форму заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
  • форму заяви про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;
  • вимоги до заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів.

Реалізація постанови дозволить:

  • забезпечити реалізацію положень Закону;
  • впровадити процедуру державної реєстрації (перереєстрації) ГМО, призупинення державної реєстрації ГМО;
  • гармонізувати українське законодавство з законодавством CC.

Постанова набуде чинності одночасно із відповідним законом — з 16 вересня 2026 року.

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закон ЄС Кабінет Міністрів України

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