Уряд запроваджує процедуру державної реєстрації ГМО

Постанова набуде чинності у 2026 році.

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Кабінет Міністрів України затвердив постанову «Деякі питання державної реєстрації генетично модифікованих організмів», підготовлену Міністерством аграрної політики та продовольства. Документ ухвалено з метою реалізації положень Закону України «Про державне регулювання генетично-інженерної діяльності та державний контроль за розміщенням на ринку генетично модифікованих організмів і продукції» та гармонізації українського законодавства з нормами ЄС.

Як вказують у Мінагрополітиці, постанова передбачає:

порядок державної реєстрації (перереєстрації) генетично модифікованих організмів;

порядок призупинення державної реєстрації генетично модифікованих організмів;

порядок розгляду заперечення щодо заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;

форму заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;

форму заяви про державну реєстрацію генетично модифікованих організмів;

вимоги до заявки на державну реєстрацію генетично модифікованих організмів.

Реалізація постанови дозволить:

забезпечити реалізацію положень Закону;

впровадити процедуру державної реєстрації (перереєстрації) ГМО, призупинення державної реєстрації ГМО;

гармонізувати українське законодавство з законодавством CC.

Постанова набуде чинності одночасно із відповідним законом — з 16 вересня 2026 року.

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