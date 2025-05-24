В Украине за четыре месяца в ДТП погибло более 800 человек — самым опасным днём недели является пятница

Больше всего аварий происходит в период с 17:00 до 19:00, а самым опасным днем недели является пятница, говорится в статистике.

Источник фото: ian valerio / unsplash

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С начала 2025 года в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибло 815 человек, среди них 31 ребенок. Еще более 8 300 человек получили травмы. Такие данные обнародовали в ассоциации украинских автопроизводителей «Укравтопром» со ссылкой на патрульную полицию.

За январь – апрель зафиксировано 6 736 ДТП с пострадавшими, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Основные причины смертельных аварий:

Превышение скорости — 438 погибших.

Выезд на встречную полосу без обгона — 58 погибших.

Переход пешеходами в неустановленном месте — 48 погибших.

Больше всего аварий происходит в период с 17:00 до 19:00, а самым опасным днем недели является пятница, говорится в статистике.

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