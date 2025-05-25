В Одесской области мужчина угрожал взорвать гранату после ссоры с женой

Обвинительные акты уже направили в суд.

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В Одесской области следователи завершили досудебное расследование в отношении 41-летнего жителя Кулевчанской громады, который в конце марта после ссоры с женой угрожал взорвать гранату. Об этом сообщили в полиции области.

Женщина с тремя несовершеннолетними детьми и своей 53-летней матерью, проживавшей с ними, выбежали на улицу.

По вызову семьи на место происшествия прибыли правоохранители, которые оперативно разоружили мужчину и задержали его. Как указывают в полиции, в запальном механизме гранаты находился нитроглицериновый порох.

Во время обыска по месту жительства также было обнаружено восемь боевых патронов к винтовкам и пулеметам, а также экстракт каннабиса. По словам подозреваемого, боеприпасы он привёз из Донецкой области в качестве сувениров, а наркотическое средство изготовил для личного употребления из дикорастущей конопли, найденной на окраине села.

Суд избрал для мужчины меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере более 240 тысяч гривен. Подозреваемый этим правом не воспользовался.

По результатам следствия ему предъявлено обвинение в приобретении, хранении и ношении боеприпасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения, а также в незаконном изготовлении, приобретении, хранении наркотических средств без цели сбыта. Обвинительные акты уже направлены в суд.

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