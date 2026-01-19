  1. Фото
В Одесі через сильні морози почало замерзати Чорне море, фото

23:30, 19 січня 2026
Хвилі виносили воду на пляж і каміння, де вона швидко замерзала.
В Одесі через сильні морози почало замерзати Чорне море, фото
В Одесі спостерігають рідкісне для південних регіонів України природне явище — часткове замерзання Чорного моря. Подібні умови місцеві жителі та відпочивальники бачили востаннє більше ніж десять років тому. Про це пишуть місцеві канали.

Спершу крига з’явилася вздовж прибережної смуги. Хвилі накочувалися на берег, заливаючи пляжі та каміння, після чого вода швидко замерзала.

З часом ознаки замерзання стали помітні й у відкритій акваторії. У деяких місцях поверхня моря вкрилася тонким льодовим шаром із характерними круглими візерунками. 

