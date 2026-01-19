В Одесі через сильні морози почало замерзати Чорне море, фото

Хвилі виносили воду на пляж і каміння, де вона швидко замерзала.

фото з місцевих Телеграм-каналів

В Одесі спостерігають рідкісне для південних регіонів України природне явище — часткове замерзання Чорного моря. Подібні умови місцеві жителі та відпочивальники бачили востаннє більше ніж десять років тому. Про це пишуть місцеві канали.

Спершу крига з’явилася вздовж прибережної смуги. Хвилі накочувалися на берег, заливаючи пляжі та каміння, після чого вода швидко замерзала.

З часом ознаки замерзання стали помітні й у відкритій акваторії. У деяких місцях поверхня моря вкрилася тонким льодовим шаром із характерними круглими візерунками.

