В Одессе из-за сильных морозов начало замерзать Черное море, фото
23:30, 19 января 2026
Волны уносили воду на пляж и камни, где она быстро замерзала.
В Одессе наблюдается редкое для южных регионов Украины природное явление — частичное замерзание Черного моря. Подобные условия местные жители и отдыхающие видели в последний раз более десяти лет назад. Об этом пишут местные каналы.
Сначала лед появился вдоль прибрежной полосы. Волны накатывались на берег, заливая пляжи и камни, после чего вода быстро замерзала.
Со временем признаки замерзания стали заметны и в открытой акватории. В некоторых местах поверхность моря покрылась тонким ледяным слоем с характерными круглыми узорами.
