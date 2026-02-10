У Києві на Кільцевій дорозі маршрутка потрапила у ДТП з двома вантажівками, фото

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водій маршрутного автобуса, а також троє пасажирок.

У Києві на Кільцевій дорозі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса та двох вантажівок. Унаслідок аварії щонайменше четверо людей отримали травми й були госпіталізовані.

Як повідомили в поліції, автопригода сталася 10 лютого близько 12:30. За попередніми даними, 59-річний водій вантажівки Volvo не дотримався безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з маршрутним автобусом «Богдан», який рухався в попутному напрямку Кільцевою дорогою.

Від удару маршрутний автобус втратив керування та зіткнувся з вантажним автомобілем Ford, який у цей момент здійснював поворот на прилеглу територію.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 65-річний водій маршрутного автобуса, а також троє пасажирок віком 41, 44 та 49 років. Усіх постраждалих доставили до медичних закладів для надання допомоги.

