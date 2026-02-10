  1. Фото
  2. / В Україні

У Києві на Кільцевій дорозі маршрутка потрапила у ДТП з двома вантажівками, фото

15:01, 10 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водій маршрутного автобуса, а також троє пасажирок.
У Києві на Кільцевій дорозі маршрутка потрапила у ДТП з двома вантажівками, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві на Кільцевій дорозі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного автобуса та двох вантажівок. Унаслідок аварії щонайменше четверо людей отримали травми й були госпіталізовані.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Як повідомили в поліції, автопригода сталася 10 лютого близько 12:30. За попередніми даними, 59-річний водій вантажівки Volvo не дотримався безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з маршрутним автобусом «Богдан», який рухався в попутному напрямку Кільцевою дорогою.

Від удару маршрутний автобус втратив керування та зіткнувся з вантажним автомобілем Ford, який у цей момент здійснював поворот на прилеглу територію.

У результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 65-річний водій маршрутного автобуса, а також троє пасажирок віком 41, 44 та 49 років. Усіх постраждалих доставили до медичних закладів для надання допомоги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ДТП Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розшук через реєстр: суд у Києві поставив межу між військовим обліком і свавіллям ТЦК

Суд визнав незаконною практику фіксації «порушень» без реального притягнення до відповідальності.

Затримка виплат при переведенні не дає права на стягнення середнього заробітку: позиція Верховного Суду

Верховний Суд розмежував поняття звільнення і виключення зі списку військової частину.

Рада легалізує право ігнорувати робочі чати у вихідні дні

Право на інформаційний спокій захистить від звільнення за ігнорування месенджерів у неробочий час.

ВЛК отримає нові повноваження: як уряд планує змінити правила контрактної служби для іноземців

Кабмін пропонує врегулювати медичний відбір іноземців та осіб без громадянства для контрактної служби.

Під грифом «таємно»: у Раді хочуть розширити перелік фінансової інформації, що належить до держтаємниці

Законопроєкт має впорядкувати термінологію та забезпечити відповідність законодавства сучасним стандартам Національного банку України.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]