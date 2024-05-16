Ухвала слідчого судді, якою військовій частині передано майно – речові докази, не передбачена КПК, а тому підлягає апеляційному оскарженню – Верховний Суд

Апеляційний суд, відмовляючи у перевірці законності ухвали слідчого судді, не зважив на те, що слідчий суддя, вирішуючи долю речових доказів і передаючи їх військовій частині, постановив судове рішення, яке не передбачене КПК.

Верховний Суд зазначив, що ухвала слідчого судді, якою відповідно до вимог законів «Про правовий режим воєнного стану» і «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного чи надзвичайного стану» вирішено долю речових доказів та передано їх уповноваженій особі військової частини, не передбачена кримінальним процесуальним законом, а тому підлягає апеляційному оскарженню. В даному випадку йшла мова про патрони.

Відповідну позиція Верховний Суд висловив у постанові від 18 березня 2024 року по справі №757/32553/22-к.

Обставини справи

Орган досудового розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 201-2; ч. 1 ст. 263; ч. 3 ст. 201-2 КК провів обшук магазину та вилучив майно, зокрема патрони, які визнав речовими доказами і на які було накладено арешт.

У подальшому до органу досудового розслідування надійшов наказ командира військової частини «Про примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану» вищевказаних набоїв.

Після цього до органу досудового розслідування також надійшла ухвала слідчого судді, якою зобов’язано повернути ТОВ належні йому патрони, які були вилучені в магазині і на які було накладено арешт.

Згодом слідчий суддя задовольнив клопотанням прокурора та з урахуванням вимог Закону «Про правовий режим воєнного стану» та «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах воєнного чи надзвичайного стану», статей 100, 131 КПК ухвалою вирішив долю речових доказів і відповідно до наказу командира військової частини «Про примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану» передав патрони уповноваженій особі військової частини.

Представник ТОВ не погодився з рішенням слідчого судді про передачу військовій частині патронів, належних ТОВ, і подав апеляційну скаргу.

Позиція суду апеляційної інстанцій

Апеляційний суд відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою представника ТОВ з огляду на те, відповідно до положень ст. 309 КПК ухвала слідчого судді не відноситься до переліку ухвал слідчих суддів, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.

У касаційній скарзі представник ТОВ стверджував про безпідставність відмови у відкритті апеляційного провадження за його апеляційною скаргою.

Позиція Касаційного кримінального суду

Касаційний кримінальний суд скасував ухвалу апеляційного суду і призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. В обґрунтування позиції зазначив що, відмовляючи у відкритті апеляційного провадження, апеляційний суд не зважив на те, що слідчий суддя, постановляючи судове рішення щодо долі речових доказів у кримінальному провадженні, постановив судове рішення, яке не передбачене кримінальним процесуальним законом та не узгоджується з приписами статті 100 КПК.

Верховний Суд вказав, що у разі постановлення слідчим суддею ухвали, не передбаченої кримінальними процесуальними нормами, суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності, посилаючись на приписи ч. 4 ст. 399 КПК.

Автор: Наталя Мамченко

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