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Определение следственного судьи, которым воинской части передано имущество – вещественные доказательства, не предусмотрена УПК, а потому подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд

08:20, 16 мая 2024
Апелляционный суд, отказывая в проверке законности определения следственного судьи, не учел, что следственный судья, решая судьбу вещественных доказательств и передавая их воинской части, постановил судебное решение, которое не предусмотрено УПК.
Определение следственного судьи, которым воинской части передано имущество – вещественные доказательства, не предусмотрена УПК, а потому подлежит апелляционному обжалованию – Верховный Суд
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Верховный Суд отметил, что определение следственного судьи, которым согласно требованиям законов «О правовом режиме военного положения» и «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения» решена судьба вещественных доказательств и они переданы уполномоченному лицу воинской части, не предусмотрена уголовным процессуальным законом, а потому подлежит апелляционному обжалованию. В данном случае шла речь о патронах.

Соответствующую позицию Верховный Суд указал в постановлении от 18 марта 2024 года по делу №757/32553/22-к.

Обстоятельства дела

Орган досудебного расследования по уголовному производству по ч. 3 ст. 201-2; ч. 1 ст. 263; ч. 3 ст. 201-2 УК провел обыск магазина и изъял имущество, в том числе патроны, признанные вещественными доказательствами, на которые был наложен арест.

В дальнейшем в орган досудебного расследования поступил приказ командира воинской части «О принудительном отчуждении имущества в условиях правового режима военного положения» вышеуказанных патронов.

После этого в орган досудебного расследования также поступило определение следственного судьи, которым обязано вернуть ООО принадлежащие ему патроны, изъятые в магазине и на которые был наложен арест.

Впоследствии следственный судья удовлетворил ходатайством прокурора и с учетом требований Закона «О правовом режиме военного положения» и «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения», статей 100, 131 УПК определением решил судьбу доказательств и в соответствии с приказом командира воинской части «О принудительном отчуждении имущества в условиях правового режима военного положения» передал патроны уполномоченному лицу воинской части.

Представитель ООО не согласился с решением следственного судьи о передаче воинской части патронов, принадлежащих ООО, и подал апелляционную жалобу.

Позиция суда апелляционной инстанции

Апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства по жалобе представителя ООО ввиду того, согласно положениям ст. 309 УПК определение следственного судьи не относится к перечню определений следственных судей, которые могут быть обжалованы в апелляционном порядке.

В кассационной жалобе представитель ООО утверждал о безосновательности отказа в открытии апелляционного производства по его апелляционной жалобе.

Позиция Кассационного уголовного суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. В обоснование позиции отметил, что, отказывая в открытии апелляционного производства, апелляционный суд не учел, что следственный судья, постановляя судебное решение о судьбе вещественных доказательств в уголовном производстве, постановил судебное решение, которое не предусмотрено уголовным процессуальным законом и не согласуется с предписаниями статьи 100 УПК.

Верховный Суд указал, что в случае постановления следственным судьей определения, не предусмотренного уголовными процессуальными нормами, суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке его законности, ссылаясь на предписания ч. 4 ст. 399 УПК.

Автор: Наталья Мамченко

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