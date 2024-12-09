Вимога набирати 75% балів за IQ-тест, а також необхідність складати іспит з усіх видів судової спеціалізації для учасників добору на посади суддів скасовані – Президент підписав закон

Зміни до Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині особливостей складання кваліфікаційного іспиту стали реальністю

Президент Володимир Зеленський 9 грудня 2024 року підписав закон, який вносить зміни у текст Закону «Про судоустрій і статус суддів» в частині особливостей складання кваліфікаційного іспиту (закон 11425-д від 24 жовтня 2024 року).

Як повідомляла «Судово-юридична газета», закон, зокрема, передбачає скасування вимоги про необхідність набирати під час конкурсів на посади суддів щонайменше 75% від максимального можливого балу за тестування на виявлення когнітивних здібностей (IQ-тест), а також скасовує вимогу для учасників добору на посади суддів складати кваліфікаційний іспит з усіх типів судової спеціалізації: цивільної, кримінальної, адміністративної та господарської.

Зазначимо, що набуття вказаним законом чинності розблокує процедуру тестування на когнітивні здібності у межах конкурсу на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Нагадаємо, що у ВККС раніше повідомляли, що очікують скасування для учасників конкурсу на посади суддів апеляційних судів вимоги набирати щонайменше 75% балів за етап тестування на когнітивні здібності.

Перелік змін виглядає наступним чином:

Кваліфікаційний іспит є атестуванням професійної компетентності кандидата на посаду судді з метою виявлення належних знань, рівня підготовки та здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Підставою для допуску до складання кваліфікаційного іспиту є рішення ВККС. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом складання анонімних тестувань та практичних завдань.

Анонімне тестування проводиться щодо когнітивних здібностей, історії української державності, загальних знань у сфері права та однієї або кількох спеціалізацій суду на вибір: адміністративної, господарської та загальної (цивільної і кримінальної).

Практичні завдання проводяться щодо вибраної (вибраних) кандидатом спеціалізації (спеціалізацій) суду.

Форма та зміст тестувань, практичних завдань, а також порядок їх проведення затверджуються ВККС.

ВККС не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення кваліфікаційного іспиту оприлюднює його програму та перелік питань тестування (крім тестування щодо когнітивних здібностей) на своєму офіційному веб-сайті.

Кандидат на посаду судді вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит з вибраної спеціалізації суду, якщо він:

1) набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо історії української державності, загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду;

2) набрав не менше 75% максимально можливого бала за виконання практичного завдання щодо відповідної спеціалізації суду;

3) успішно пройшов тестування щодо когнітивних здібностей. Успішним проходженням вважається набрання кандидатом середнього допустимого бала тестування щодо когнітивних здібностей, встановленого ВККС.

ВККС встановлює прохідний бал кваліфікаційного іспиту, який не може бути нижчим за 75% максимально можливого бала за відповідне тестування (крім тестування щодо когнітивних здібностей) та виконання практичного завдання кваліфікаційного іспиту.

Під час добору на посаду судді прохідний бал для кандидатів встановлюється з урахуванням кількості посад, щодо яких оголошено добір.

Кандидат на посаду судді, який не з’явився для складання кваліфікаційного іспиту без поважних причин, відмовився від його складання чи не склав його, може бути допущений до складання такого іспиту повторно не раніше ніж через один рік.

Кандидат на посаду судді, який склав кваліфікаційний іспит, але не набрав прохідний бал, може використати результати такого іспиту під час участі у наступному доборі на посаду судді, оголошеному протягом двох років з дня затвердження таких результатів.

Порушення процедури проведення кваліфікаційного іспиту може бути оскаржено в порядку, встановленому законом.

Частину 5 статті 82 викладено в такій редакції.

Суддя, зазначений у частині третій цієї статті, під час кваліфікаційного іспиту складає анонімне тестування щодо когнітивних здібностей, історії української державності, загальних знань у сфері права, а також анонімне тестування та виконує практичне завдання щодо однієї або кількох спеціалізацій суду на вибір.

Суддя вважається таким, що склав кваліфікаційний іспит з вибраної спеціалізації суду, якщо він:

набрав не менше 75% максимально можливого бала за тестування щодо історії української державності, загальних знань у сфері права та відповідної спеціалізації суду;

набрав не менше 75% максимально можливого бала за виконання практичного завдання щодо відповідної спеціалізації суду;

успішно пройшов тестування щодо когнітивних здібностей.

Автор В’ячеслав Хрипун

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