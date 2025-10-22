НАБУ викрило двох адвокатів, які намагалися підкупити суддю у Києві

У Києві двоє адвокатів намагалися підкупити суддю — їх викрило НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру двом адвокатам, яких викрили у спробі підкупу судді одного зі столичних судів.

За даними слідства, підозрювані, використовуючи свої зв’язки в експертній установі, запропонували обвинуваченому у справі про розкрадання піску АТ «Укрзалізниця» отримати за хабар «потрібний» експертний висновок. На підставі нього мали визначити розмір неправомірної вигоди судді одного зі столичних судів, аби той ухвалив виправдувальний вирок у вказаній справі.

Дії адвокатів кваліфіковано за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

У НАБУ заявили, що одного з цих адвокатів вже підозрюють у незаконному доступі до закритої частини Єдиного державного реєстру судових рішень. Внаслідок схеми було здійснено 39 615 пошукових запитів та переглянуто 7 572 судових рішень.

